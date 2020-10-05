影／台中左轉兩機車貼太近相碰人跌地 1人酒駕送法辦

台中市張姓女子今天凌晨1時許，騎車欲沿西屯區福上巷左轉河南路二段，疑左轉時因有對向有一輛直行機車，張女欲閃避該名直行騎士，但騎在後方楊姓男子疑未保持安全距離，直接追撞張女機車，兩人跌倒在地，受到輕微擦挫傷，警方獲報到場，對二人酒測，發現楊有酒精濃度，全案警詢後依公共危險罪函送。

台中市第六警分局交通分隊在今天凌晨1時許獲報，西屯區福上巷、河南路二段發生兩機擦撞事故，警方調閱路口監視器發現，案發時是張姓女子騎車沿西屯區福上巷欲左轉河南路二段，往文心路方向行駛，當時楊姓男子（26歲）與張女同方向，行駛在張女後方。

張女見已綠燈欲直接左轉時，當時對向有一名機車騎士直行，張女轉彎時欲閃避該名直行騎士，不過後方的楊姓男子沒有保持安全距離，直接撞上張女的機車，兩人「犁田」在地，楊受輕微擦挫傷。