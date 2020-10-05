浪犬遭山豬吊扯爛腿 救援人員看傷口嚇呆

台灣黑熊剛受困山豬吊，又傳流浪狗遭扯爛腿！台灣動物緊急救援小組近日接獲通報，趕往高雄六龜山區營救一隻遭鋼索繩陷阱（俗稱山豬吊）扯爛腿的流浪犬，將牠緊急送往動物醫院搶救。因傷口支離破碎、白骨外露，今天將做截肢手術，希望能保住小黃狗一命，無辜動物頻受害，台灣動物緊急救援小組呼籲政府該好好正視無差別陷阱議題。

台灣動物緊急救援小組在中秋連假接獲通報指，在高雄六龜山區一處產業道路旁，有隻流浪犬右後腿遭山豬吊陷阱扯爛，白骨外露。救援人員趕赴現場，一路冒險追逐至山坡下方，才將這隻後腿已支離破碎的流浪犬營救至高雄市區的動物醫院搶救，將進行截肢手術。

救援人員形容，這隻狗兒遭山豬吊扯爛白骨外露的傷口酷似被咬爛的雞腿，讓人揪心嚇呆「再也不敢吃雞腿！」

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，常用來捕捉山豬等野生動物的鋼索繩陷阱，民間俗稱「山豬吊」，以鋼索或繩索環套成圈狀製成陷阱，當動物踩踏到中央機關後，肢體會立刻遭到鋼索套牢，此時如果受困動物用力掙扎，套鎖會勒得愈緊，往往造成動物整支腳被扯斷，白骨外露，宛如「動物血滴子」，相當殘忍。

台灣動物緊急救援小組發現，這種簡單的鋼索繩陷阱在五金行或網路賣場都能輕易購得且安裝容易，殺傷力不小於傳統捕獸夾；最近才方發生台灣黑熊受困山豬吊的案件，可見此陷阱在山區相當普及，呼籲政府應正視無差別陷頸議題。