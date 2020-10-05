疑酒駕 高市男子自撞號誌桿送醫不治

高雄市今天凌晨發生一起疑機車騎士酒駕行經小港區中安、桂園路口自撞號誌燈桿的意外，傷者送醫急救後，宣告不治。

小港分局桂陽路派出所今天凌晨近3時許獲報在中安、桂園路口機車自撞的車禍。

警方提供相關影像畫面，黃姓騎士（22歲）暗夜騎在快車道上，疑不慎撞上道路分隔島中間的號誌燈桿，騎士彈飛落地，倒地不起，現場有大量的血跡，經救護緊急送醫。

小港分局桂陽路派出所所長許鐽騰指出，黃姓機車騎士晚間於KTV與朋友飲酒歡唱後，騎機車行經中安、桂園路口自撞道路中間分隔島的號誌燈桿。

警方指出，黃男送醫後在清晨4時許被院方宣告不治；黃男到院抽血檢測值超過法定標準。

高雄市去年以來A1車禍（指造成人員當場或24小時內死亡之案件）死亡人數驟增，市府日前才宣示今年要努力降低全年A1及整體交通事故死傷人數下降3%的目標，要求相關單位檢視交通工程及增加見警率，努力降低死傷人數，也要強力掃蕩遏止酒駕。

這起酒駕事故斷送一條年輕的生命，小港警分局呼籲民眾開車不喝酒，喝酒請搭乘大眾運輸或計程車，勿自行駕駛或騎乘車輛，以免造成遺憾。