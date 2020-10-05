疑酒駕 高市男子自撞號誌桿送醫不治

中央社 / 高雄5日電

高雄市今天凌晨發生一起疑機車騎士酒駕行經小港區中安、桂園路口自撞號誌燈桿的意外，傷者送醫急救後，宣告不治。

小港分局桂陽路派出所今天凌晨近3時許獲報在中安、桂園路口機車自撞的車禍。

警方提供相關影像畫面，黃姓騎士（22歲）暗夜騎在快車道上，疑不慎撞上道路分隔島中間的號誌燈桿，騎士彈飛落地，倒地不起，現場有大量的血跡，經救護緊急送醫。

小港分局桂陽路派出所所長許鐽騰指出，黃姓機車騎士晚間於KTV與朋友飲酒歡唱後，騎機車行經中安、桂園路口自撞道路中間分隔島的號誌燈桿。

警方指出，黃男送醫後在清晨4時許被院方宣告不治；黃男到院抽血檢測值超過法定標準。

高雄市去年以來A1車禍（指造成人員當場或24小時內死亡之案件）死亡人數驟增，市府日前才宣示今年要努力降低全年A1及整體交通事故死傷人數下降3%的目標，要求相關單位檢視交通工程及增加見警率，努力降低死傷人數，也要強力掃蕩遏止酒駕。

這起酒駕事故斷送一條年輕的生命，小港警分局呼籲民眾開車不喝酒，喝酒請搭乘大眾運輸或計程車，勿自行駕駛或騎乘車輛，以免造成遺憾。

酒駕

延伸閱讀

高市又有官警被拔！ 這次為偵查隊長與派出所所長6人

高市保大警 辦展展現警察鐵漢柔情一面

男判11年假釋竟酒駕 法官鼓勵他更生逆轉免刑

猜猜看 哪些是2020年全球10大最有價值烈酒品牌？

相關新聞

動口不動手 警上柔話術減衝突

鐵路警員李承翰去年處理票務糾紛遭乘客刺死，警政署檢討執勤方式，認為警察教育與實務接軌不足，推動警專「柔話術」課程，上月正...

獨攀中央尖山 失聯15天 稜線山壁發現遺體

王姓男子上月十五日獨攀中央尖山，十九日在中央尖山以手機傳照片給家人後失聯，遺體前天在俗稱死亡稜線中央尖下方山壁被發現，疑...

爬抹茶山 爆遊客濫用救護車 網友直呼離譜

有著綠色草浪美景的宜蘭縣抹茶山近年暴紅，疫情期間一天最多有二千多人上山，最近傳出有導遊看團員來不及在集合時間回到遊覽車，...

中秋烤肉學長和學弟起口角竟開槍 法官裁定羈押禁見

28歲吳姓男子前晚到台南新市區友人家烤肉，與在場國中學弟張姓男子酒後互嗆扭打，兩人返家後，張又打電話質問吳，吳一氣之下涉...

浪犬遭山豬吊扯爛腿 救援人員看傷口嚇呆

台灣黑熊剛受困山豬吊，又傳流浪狗遭扯爛腿！台灣動物緊急救援小組近日接獲通報，趕往高雄六龜山區營救一隻遭鋼索繩陷阱（俗稱山...

苗栗公館疑似屠狗場毛骨遍地 愛狗人士哀嚎慘絕人寰

愛狗人士鄭又瑋、團體會同苗栗縣動物保護防疫所及警方，昨天在公館鄉發現一處貨櫃屋工寮發現滿地狗骨頭、狗毛，2隻仍繫著鐵鏈大...

實務落差 「教室學不會當警察」

警察專科學校重視安全及依法執勤教育，警察執法傷亡、過當仍頻傳，很多警察都認為，警察工作高壓，「照表操課」根本無法面對歹徒...

傳承斷層 嫩警常自認執法最大

「柔話術」概念實務上行之有年，多仰賴資深警察傳承，但繁重轄區員警流動率高，加上近年鼓吹「強勢執法」，讓許多年輕員警常自認...

中山高台南麻豆廂型車貨櫃車車禍7送醫 南下交通中斷

中山高台南麻豆南下306.9公里路段，今晚近11點半發生貨櫃車與廂型車車禍，廂型車車頭全毀，廂型車7人受傷，駕駛與副駕駛...

基隆晚間民宅火警 火光駭人居民奔逃屋外防不測

基隆市中正區立德路今晚發生民宅火警，屋內火勢猛烈，火光駭人。消防局獲報派員灌救，晚上9點28分控制火勢。初步訪查屋內無人...

影／女友唱歌被虧沒面子 停車場談判打起來警抓9人

台中市林姓男子女友中秋節與人唱歌時，疑似被一名同行的男子「虧（調戲）」，讓林怒不可抑，除了在網路嗆聲之外，還相約今天清晨...

大學生騎機車自撞彎道 不幸魂斷台南182縣道

台南市182縣道龍崎區路段，今天發生機車自撞死亡車禍。就讀台南市一名林姓男大生騎重型機車行經27.3K處，過彎時失控先撞...

熱門新聞

少女裝19歲上包養網 男子花1萬性交易完差點GG

雲林驚傳八旬父親持棍打死兒子 中秋酒後家庭悲劇

爬抹茶山走不動竟叫救護車？ 網轟離譜

單純務實農家竟釀家庭悲劇 曾任警察兒子遭父重擊致死

中山高台南麻豆廂型車貨櫃車車禍7送醫 南下交通中斷

獨攀高山失蹤16天中央尖山發現遺體 空勤直升機今吊掛下山

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。