苗栗公館疑似屠狗場毛骨遍地 愛狗人士哀嚎慘絕人寰

苗栗縣公館鄉一處貨櫃屋工寮疑似屠狗場，現場發現狗毛遍地。圖／鄭又瑋提供

愛狗人士鄭又瑋、團體會同苗栗縣動物保護防疫所及警方，昨天在公館鄉發現一處貨櫃屋工寮發現滿地狗骨頭、狗毛，2隻仍繫著鐵鏈大狗遺體，並散發惡臭味，疑似屠狗場「慘不忍睹+慘絕人寰」，動防所將通知地主等相關人士說明。

鄭又瑋接獲通報，昨天下午6點到公館鄉後龍溪偏僻的河床，搶救1隻因腫瘤臉部變形的狗「河馬」時，赫然發現隱身在草叢間的貨櫃屋工寮，滿地都是狗骨頭、狗毛，散發腐敗的惡臭味，還有2隻繫著鐵鏈的大狗遺體，死亡多時已經長蛆，此外，還有瓦斯、鍋具、噴火槍等，他懷疑是頗具規模的一處屠狗場，甚至涉及烹狗。

「根本就是慘不忍睹+慘絕人寰」！鄭又瑋經常在第一線現場救狗，看了氣憤加悲痛，難過又生氣，新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會人員趕來支援；苗栗警分局據報，會同動保所所長張俊義等人到場，蒐證毛、骨、鍋具及遺體等送檢驗，並帶回1隻活狗調查，後續將通知地主，及過程中1輛快速離去轎車車主等相關人員說明。