快訊

路徑大轉彎？昌鴻颱風國慶擾台還是撲日 專家：時間還久言之過早

千倍奉還「上班族歌舞伎」：半澤直樹之日本金融時代劇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗公館疑似屠狗場毛骨遍地 愛狗人士哀嚎慘絕人寰

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣公館鄉一處貨櫃屋工寮疑似屠狗場，現場發現狗毛遍地。圖／鄭又瑋提供
苗栗縣公館鄉一處貨櫃屋工寮疑似屠狗場，現場發現狗毛遍地。圖／鄭又瑋提供

愛狗人士鄭又瑋、團體會同苗栗縣動物保護防疫所及警方，昨天在公館鄉發現一處貨櫃屋工寮發現滿地狗骨頭、狗毛，2隻仍繫著鐵鏈大狗遺體，並散發惡臭味，疑似屠狗場「慘不忍睹+慘絕人寰」，動防所將通知地主等相關人士說明。

鄭又瑋接獲通報，昨天下午6點到公館鄉後龍溪偏僻的河床，搶救1隻因腫瘤臉部變形的狗「河馬」時，赫然發現隱身在草叢間的貨櫃屋工寮，滿地都是狗骨頭、狗毛，散發腐敗的惡臭味，還有2隻繫著鐵鏈的大狗遺體，死亡多時已經長蛆，此外，還有瓦斯、鍋具、噴火槍等，他懷疑是頗具規模的一處屠狗場，甚至涉及烹狗。

「根本就是慘不忍睹+慘絕人寰」！鄭又瑋經常在第一線現場救狗，看了氣憤加悲痛，難過又生氣，新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會人員趕來支援；苗栗警分局據報，會同動保所所長張俊義等人到場，蒐證毛、骨、鍋具及遺體等送檢驗，並帶回1隻活狗調查，後續將通知地主，及過程中1輛快速離去轎車車主等相關人員說明。

鄭又瑋昨天直播，新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會及臉書社團「苗栗大小事」等也PO出，網路迅速流傳，引起網友熱議，一片撻伐聲浪，苗栗縣議員曾玟學等人表達關心，將監督追蹤後續偵辦情形。

苗栗縣公館鄉一處貨櫃屋工寮疑似屠狗場，現場發現可疑鍋具。圖／鄭又瑋提供
苗栗縣公館鄉一處貨櫃屋工寮疑似屠狗場，現場發現可疑鍋具。圖／鄭又瑋提供
苗栗縣公館鄉一處貨櫃屋工寮疑似屠狗場，動物保護防疫所帶回現場骨頭送驗。圖／鄭又瑋提供
苗栗縣公館鄉一處貨櫃屋工寮疑似屠狗場，動物保護防疫所帶回現場骨頭送驗。圖／鄭又瑋提供
苗栗縣公館鄉一處貨櫃屋工寮疑似屠狗場，現場發現繫著鐵鏈的大狗遺體。圖／鄭又瑋提供
苗栗縣公館鄉一處貨櫃屋工寮疑似屠狗場，現場發現繫著鐵鏈的大狗遺體。圖／鄭又瑋提供

新竹 苗栗縣 直播

延伸閱讀

苗栗明德水庫資源加碼 觀光第二春備受期待

苗栗明德水庫資源加碼 觀光第二春備受期待

苗栗空汙防制8年來最好 目標4年PM2.5減少1032噸

苗栗空汙防制8年來最好 目標4年PM2.5減少1032噸

相關新聞

動口不動手 警上柔話術減衝突

鐵路警員李承翰去年處理票務糾紛遭乘客刺死，警政署檢討執勤方式，認為警察教育與實務接軌不足，推動警專「柔話術」課程，上月正...

獨攀中央尖山 失聯15天 稜線山壁發現遺體

王姓男子上月十五日獨攀中央尖山，十九日在中央尖山以手機傳照片給家人後失聯，遺體前天在俗稱死亡稜線中央尖下方山壁被發現，疑...

爬抹茶山 爆遊客濫用救護車 網友直呼離譜

有著綠色草浪美景的宜蘭縣抹茶山近年暴紅，疫情期間一天最多有二千多人上山，最近傳出有導遊看團員來不及在集合時間回到遊覽車，...

苗栗公館疑似屠狗場毛骨遍地 愛狗人士哀嚎慘絕人寰

愛狗人士鄭又瑋、團體會同苗栗縣動物保護防疫所及警方，昨天在公館鄉發現一處貨櫃屋工寮發現滿地狗骨頭、狗毛，2隻仍繫著鐵鏈大...

實務落差 「教室學不會當警察」

警察專科學校重視安全及依法執勤教育，警察執法傷亡、過當仍頻傳，很多警察都認為，警察工作高壓，「照表操課」根本無法面對歹徒...

傳承斷層 嫩警常自認執法最大

「柔話術」概念實務上行之有年，多仰賴資深警察傳承，但繁重轄區員警流動率高，加上近年鼓吹「強勢執法」，讓許多年輕員警常自認...

中山高台南麻豆廂型車貨櫃車車禍7送醫 南下交通中斷

中山高台南麻豆南下306.9公里路段，今晚近11點半發生貨櫃車與廂型車車禍，廂型車車頭全毀，廂型車7人受傷，駕駛與副駕駛...

基隆晚間民宅火警 火光駭人居民奔逃屋外防不測

基隆市中正區立德路今晚發生民宅火警，屋內火勢猛烈，火光駭人。消防局獲報派員灌救，晚上9點28分控制火勢。初步訪查屋內無人...

影／女友唱歌被虧沒面子 停車場談判打起來警抓9人

台中市林姓男子女友中秋節與人唱歌時，疑似被一名同行的男子「虧（調戲）」，讓林怒不可抑，除了在網路嗆聲之外，還相約今天清晨...

大學生騎機車自撞彎道 不幸魂斷台南182縣道

台南市182縣道龍崎區路段，今天發生機車自撞死亡車禍。就讀台南市一名林姓男大生騎重型機車行經27.3K處，過彎時失控先撞...

4天連假重機闖蘇花改開罰近百件 騎士怪罪Google帶的路

中秋節4天連假，機車誤闖蘇花改被開罰近百件，以連假第二天的違規件數最多，挨罰騎士抱怨跟著Google導航走，就騎進了蘇花...

防疫津貼遭侵吞冒領？ 高雄市警局：實際查核實際請領

新冠肺炎疫情在全球擴散，但台灣防疫模式成功，有效遏止疫情讓人稱道，不過現卻傳出高雄市警察局在外籍人士的居家檢疫中，將要分配給官警的業務補貼金分配不公，讓基層派出所警大喊「苦到咱，爽的卻是別人」。

熱門新聞

雲林驚傳八旬父親持棍打死兒子 中秋酒後家庭悲劇

爬抹茶山走不動竟叫救護車？ 網轟離譜

單純務實農家竟釀家庭悲劇 曾任警察兒子遭父重擊致死

少女裝19歲上包養網 男子花1萬性交易完差點GG

中山高台南麻豆廂型車貨櫃車車禍7送醫 南下交通中斷

獨攀高山失蹤16天中央尖山發現遺體 空勤直升機今吊掛下山

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。