聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／女友唱歌被虧沒面子 停車場談判打起來警抓9人
台中市林姓男子女友中秋節與人唱歌時，疑似被一名同行的男子「虧（調戲）」，讓林怒不可抑，除了在網路嗆聲之外，還相約今天清晨在北區梅亭街的停車場談判，因調戲別人女友的男子不敢出面，找來劉姓男子替他出頭，雙方一言不合在停車場鬥毆，其中林的友人車輛擋風玻璃被砸，劉等人則拿出空氣槍助勢，警方獲報到場時，在場十多人已鳥獸散，警方事後通知涉案9名男子到案，另將繼續追查其他涉案5名男子，全案將依聚眾鬥毆罪函辦。
今天清晨7時許，台中市第二警分局文正所獲報，北區梅亭街與華中街附近的停車場有金屬敲擊的聲音，疑似有人在場鬥毆，警方獲報到場時，涉案人已鳥獸散，其中一名涉案人的轎車還停放在路旁，後擋風玻璃被砸毀，現場還有一支空氣槍被壓壞掉落在地面。
警方調閱監視器，並透過遭砸毀的轎車車牌追查涉案人，陸續在今天晚間帶回劉姓男子等涉案9人，涉案人年約20多歲。
據查，劉姓男子等人辯稱，因兩、三天前在KTV唱歌時，劉的一名朋友「虧」到林姓男子的女友，讓林醋勁大發，雙方從網路互嗆，衍生到今天清晨談判，劉為了替朋友出頭，今天找了朋友出面談判，因談判破裂才會演成全武行。
台中市第二警分局表示，全案已帶回涉案劉姓男子等9人，將陸續通知其他5名涉案男子到案說明，釐清案情，全案將依聚眾鬥毆罪函送法辦。
台中市第二警分局呼籲，民眾面對感情問題應理性溝通，切勿藉故生端，絕不容許不法行為挑戰公權力，並將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言