影／女友唱歌被虧沒面子 停車場談判打起來警抓9人

台中市林姓男子女友中秋節與人唱歌時，疑似被一名同行的男子「虧（調戲）」，讓林怒不可抑，除了在網路嗆聲之外，還相約今天清晨在北區梅亭街的停車場談判，因調戲別人女友的男子不敢出面，找來劉姓男子替他出頭，雙方一言不合在停車場鬥毆，其中林的友人車輛擋風玻璃被砸，劉等人則拿出空氣槍助勢，警方獲報到場時，在場十多人已鳥獸散，警方事後通知涉案9名男子到案，另將繼續追查其他涉案5名男子，全案將依聚眾鬥毆罪函辦。

今天清晨7時許，台中市第二警分局文正所獲報，北區梅亭街與華中街附近的停車場有金屬敲擊的聲音，疑似有人在場鬥毆，警方獲報到場時，涉案人已鳥獸散，其中一名涉案人的轎車還停放在路旁，後擋風玻璃被砸毀，現場還有一支空氣槍被壓壞掉落在地面。

警方調閱監視器，並透過遭砸毀的轎車車牌追查涉案人，陸續在今天晚間帶回劉姓男子等涉案9人，涉案人年約20多歲。

據查，劉姓男子等人辯稱，因兩、三天前在KTV唱歌時，劉的一名朋友「虧」到林姓男子的女友，讓林醋勁大發，雙方從網路互嗆，衍生到今天清晨談判，劉為了替朋友出頭，今天找了朋友出面談判，因談判破裂才會演成全武行。

台中市第二警分局表示，全案已帶回涉案劉姓男子等9人，將陸續通知其他5名涉案男子到案說明，釐清案情，全案將依聚眾鬥毆罪函送法辦。