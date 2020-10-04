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4天連假重機闖蘇花改開罰近百件 騎士怪罪Google帶的路
中秋節4天連假，機車誤闖蘇花改被開罰近百件，以連假第二天的違規件數最多，挨罰騎士抱怨跟著Google導航走，就騎進了蘇花改。警方表示，事前都有宣導，而且沿路有標示禁行機車，不採信這種說法。
宜蘭警方表示，以前取締機車闖入蘇花改，大多是以員警當場舉發，有些騎士貪快或心存僥倖，以為可以躲過警方稽查，但現在設有科技執法，即便沒有員警當場開單，一樣會被科技執法照下來，事後寄出罰單給違規當事人。
根據宜蘭縣政府警察局統計，中秋節4天連假包括大型重機、普通重機車誤闖蘇花改，累計開出95張罰單，以連假的第二天開罰件數最多共48件，連假第三天也有22件。
部分機車騎士接獲罰單後，怪罪是Google導航誤帶他們騎士蘇花改，但這種說詞不被採信。警方說，Google導航不分汽車或機車，機車騎士自己應該了解蘇花改禁行機車規定，何況事前都有大力宣導，沿路也都有標示提醒。
據了解，機車誤闖蘇花改平均每天大約20幾件，連假期間的違規件數略有增加，依照《道路交通管理處罰條例》第60條2項2款，開出900至1800元罰單，並記1點。
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