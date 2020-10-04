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連假屏東實施「汽機車分道」 違規減少機車族也安心

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東警方這次連假北上路段實施汽機車分道，令不少機車族安心。記者陳弘逸／攝影
屏東警方這次連假北上路段實施汽機車分道，令不少機車族安心。記者陳弘逸／攝影

中秋節連假進入尾聲，屏東警方這次為應對連假車潮，除了執行先前規畫的八大疏導措施，並透過空拍機監控車流，並針對壅塞路段即時實施調撥車道之外，更實施實體分隔交通錐措施，讓北上汽機車分道，不僅有效減少「在多車道不依規定駕車」違規情形，也讓許多機車族能安心出遊。

「在多車道不依規定駕車」的違規情形，經常發生在假期大量遊客往返恆春半島或台東行經屏鵝公路時，若遇到阻塞，便會有遊客塞得不耐煩，直接將車輛行駛至路肩，不僅引起不少堵塞在車陣中的民眾不滿，甚至還會阻塞交通進而造成事故。

根據先前的統計資料指出，自疫情解封後，國內旅遊興起，光今年5月至8月為止，就已經開出287件「在多車道不依規定駕車」的違規罰單，其中民眾檢舉還占八成。

有鑑於此，屏東警方首次在台1線水底寮三岔路口（437k）至博愛橋（438k）、枋山大橋（453k）到內獅路口（447k）的北上的快慢車道間，放置交通錐實施北上汽機車分道。

此舉不僅有效降低「在多車道不依規定駕車」的違規情形，截至目前為止，警方還沒有收到民眾這類的檢舉違規。屏東警方表示，過去若沒有實施汽機車分道，連假期間，必定會收到民眾檢舉，然而這次則有別於以往，針對此像違規的抱怨情形有明顯減少。

另外，有重機車友表示，關於上次台88線貨車側撞黃色大重機騎士的事件，在路上行車多少還是會有一點顧慮，但這次南下到屏東玩，北上有實施汽機車分道，不僅能免除惡意逼車、超車等擔憂，在行車時，感覺也多了一分保障。

屏東警方這次連假北上路段實施汽機車分道，令不少機車族安心。記者陳弘逸／攝影
屏東警方這次連假北上路段實施汽機車分道，令不少機車族安心。記者陳弘逸／攝影

車道 屏東 連假

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