飛行傘降落白宮行館沙灘時勾到電線 教練和遊客墜地
胡姓女子今天到新北萬里體驗飛行傘，她由何姓教練帶領從山上起飛，準備降落在白宮行館沙灘時，因飛行傘勾到海岸的電線失控，兩人墜落地面，所幸高度不高。兩人無外傷，但都感覺身體不適，被送往醫院檢查治療。
新北市消防局「119」救災及救護指揮中心今天下午4點42分接獲報案，指萬里白宮行館有飛行傘出事，2人墜落地面，隨即派員前往救護。
飛行傘發生意外地點，位在白宮行館沙灘靠基隆方向圍牆外。據了解，55歲何姓教練今天下午帶領20歲胡女體驗飛行傘。兩人從山上起飛後，在空中飛行一段時間，在要降落沙灘時，飛行傘勾到海岸高約5公尺的電線，2人墜落地面。
消防人員趕到現場時，檢查兩人無外傷，但胡女表示肺部不舒服、腳麻，兩人分由救護車送往基隆長庚醫院醫治。
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