男子彰化線工橋落水不治 警查身分及原因

得罪女友從來都不會有好日子過！中秋節團團圓圓，但一對情侶卻在街頭上演一幕鬧劇，怒氣沖沖的女方爬上私家車頂，出盡力跳躍，並與男友持續對罵，引來不少路人圍觀，最後更驚動了警察到場調停，爭執原因竟然與手機訊息有關。

2020-10-04 13:59