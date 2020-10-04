男子彰化線工橋落水不治 警查身分及原因
彰化縣線西鄉線工橋今天發生男子落水案，附近釣客看見男子自橋上落水便立即報案，消防局獲報趕抵搜救，發現男子時已明顯失去生命徵象，警方正調查死者身分及落水原因。
彰化縣政府消防局上午獲報指出，男子在線西鄉彰濱工業區線工橋上落水，立即派遣3個分隊、3輛各式消防車、1輛救護車、2艘船艇及多名警消前往搶救，約上午11時10分由船艇尋獲落水男子，但已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，由救護車送醫急救仍不治。
轄區警方表示，死者年約50歲，由於身上無證件，採指紋追查身分中。
警方表示，線工橋是進出彰濱工業區主要道路，橋下的慶安水道假日常有釣客，今天發生民眾自橋上落水時，附近釣客立刻丟下救生圈，還有人用空拍機協助搜尋，最後由消防局船艇尋獲。
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