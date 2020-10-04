微笑單車深夜棄置路中央 倒楣機車騎士撞上

板橋昨天深夜發生離譜車禍，一名疑精神狀況不穩定男子竟將YouBike微笑單車棄置在馬路中央，倒楣劉姓機車騎士直接撞上，多處擦挫傷，自行就醫。 示意圖／本報資料照片

板橋昨天深夜發生離譜車禍，一名疑精神狀況不穩定男子竟將YouBike微笑單車棄置在馬路中央，倒楣劉姓機車騎士直接撞上，多處擦挫傷，自行就醫。警方調閱監視器，將傳喚涉案男子到案說明。

新北市警局海山分局昨晚11時39分接獲通報，板橋區中山路、民生路口發生一起機車撞上自行車的意外，警方到場才發現，機車騎士撞上的竟是停放在路中央的YouBike微笑單車，騎士慘摔，全身多處擦挫傷。

警方調閱路口監視畫面發現，有一名男子在案發現場牽著單車繞圈圈，看似自言自語，並對過往車輛揮舞四肢，疑精神狀況不穩定。

警方指出，這名男子逗留一陣子後，竟把腳踏車停放路中央，由民生路步行往中和方向離去；接著，劉男騎機車沿中山路二段往台北市方向行駛，就撞上這輛自行車。

警方表示，劉男自行就醫，所幸傷勢不重，他們也發文微笑單車公司，調閱悠遊卡租車使用者資料與紀錄，將儘速傳喚涉案男子到案說明，釐清案情。