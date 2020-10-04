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影／獨攀中央尖山失蹤 在死亡稜線發現遺體今完成吊掛
完成百岳的登山領隊王姓男子上月獨攀中央尖山，疑要挑戰很少人走的中央尖山北一段和北二段縱走路線後失聯，大批救難人員連日搜尋，義消昨天用空拍機找到男子遺體在俗稱死亡稜線的中央尖下方山壁，空勤總隊今天直升機載台中消防隊員到山谷，消防隊員攀繩垂降、包覆遺體，直升機今天下午吊掛遺體下山。
台中市消防局第二大隊表示，這起登山失蹤案發生後，台中消防和太魯閣國家公園管理處與保七派人員搜尋，十月二日，搜救人員在中央尖山下方崩壁發現可疑螢光綠點，請彰化特搜義消協助，使用望遠鏡尋找，再請中華民國山難救助協會邱姓男子使用空拍機確認，由桃園徐姓義消再透過高倍率望遠鏡放大可疑光點，昨天申請直升機空中確認地面發現到的是遺體。
今天上午，台中消防隊員搭直升機到垂降到死亡稜線，四周都是碎石坡，站立處空間狹窄危險，消防隊員謹慎靠近遺體包覆後，空勤總隊直升機吊掛，今天下午飛抵地面，完成運送遺體任務。
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