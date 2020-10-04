緬甸船員遭丟包 仍有4人協調薪資不成未離境

24名緬甸船員疑遭台灣船公司扣薪，被丟包高雄港，交通部航港局指出，其中19名船員原本今天離台，結果15人已登機離境，仍有4人不願上機，堅持留下與船公司繼續協調薪資問題。

航港局上午指出，經向新健海運股份有限公司求證，原訂有19人今天要上機，但有4人因船公司同意提供留下來繼續協調薪資的船員住宿，等協調處理完成，再和第二批要25日搭機的5名船員一起返回緬甸。

國際運輸工人聯盟（International TransportWorkers'Federation）日前發出書面聲明指出，在新健海運股份有限公司（Hsin Chien Marine）旗下船隊工作的24名緬甸籍船員，遭剋扣薪資半年多，近日在高雄港被趕下船，事件引起國際非政府組織（NGO）關注。

消息披露後，交通部航港局介入協助，並取得新健海運公司回應。航港局長葉協隆昨天說，船員薪水分兩部分發放，一筆薪水於船上發給船員，另一筆委由船務公司發給緬甸船員家屬；被船員質疑扣薪部分，船公司表示有匯款紀錄可供查證，之後會提出匯款資料。

葉協隆說，新健海運表示確定已將薪資匯給緬甸代理商，代理商應依約發給家屬，不過有船員並不相信海運公司的說法。

對此，高雄市長陳其邁今天上午到燕巢保護動物關愛園區探望流浪犬貓，接受媒體聯訪指出，已請市府勞工局介入，也已聯絡船公司處理，一定會確保勞工權益不受損。