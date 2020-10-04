三重老翁離家2天 虛弱躺在基隆海洋廣場員警及時救援

高姓老翁今天凌晨被人發現躺在海洋廣場空地，員警巡邏時加以關心，發現老翁身體虛弱，難以溝通。透過警用系統查出他住在新北三重區，家人2天前報案協尋，通知家人來帶回照料。

基隆市警一分局忠二路派出所警員石達玄、黃瀚緯、張愷濠，今天凌晨零點多巡邏經過忠一路海洋廣場，看到77歲高姓老翁躺在地上。接近他後發現老翁全身癱軟，四肢無力，難以用言語溝通。

員警用M-police小電腦掃瞄老翁臉部，查詢得知為失蹤人口，將他帶到派出所照料，通知救護人員到派出所，檢查身體無異狀，再聯絡家人來派出所接人。

家人人，老翁患有失智症狀，兩天前自已出門買東西，結果當天沒有回家，家人十分擔心，向住家的警方報案協尋。今天凌晨接到基隆警方通知，找到老翁且無大礙才安心，很感謝警方的幫忙。