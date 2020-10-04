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又是突然開車門 嘉義市少女撞上身體多處擦傷

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導

15歲孟姓少女昨天下午騎電動自行車，行經嘉義市中興路，突然有汽車駕駛開車門，孟女因閃避不及直接撞上，摔倒地面，機車滑行數公尺遠，身體多處擦傷，市府消防局獲報後，將孟女送醫治療無大礙，車禍原因由警方調查釐清。

市府消防局今年至少接獲5起，因突開車門釀車禍的事故，47歲蔡姓女子今年7月下午3時許騎車行經民族路近民生北路，一台停靠路邊的瑪莎拉蒂轎車林姓男子（40歲）突開車門，蔡煞車不及撞上，消防局獲報將骨折的蔡女送醫。

今年6月，邱姓男機車騎士行經中山路，停放在路邊的轎車突然開左側車門，邱閃避不及擦撞，手腳多次擦傷。

消防局說，昨天下午突然開車門釀禍的案件，孟女受傷後表情痛苦坐地上等待救援，當時有善心路人見狀協助安撫傷者情緒及報案，救護人員立即評估傷者意識清楚生命徵象穩定，肢體多處擦傷，救護人員立即給予清洗傷口及包紮止血。

孟姓少女說，騎電動自行車行駛中，路旁汽車突然開啟車門，因閃避不及而發生擦撞，重心不穩重摔倒地面，還好有熱心民眾幫忙報警和叫救護車。

消防局指出，開車門要「先看後照鏡、轉頭右手開車門」，最後將「門先開啟5到15公分」的「兩段式開門法」降低肇事機率，如有後座乘客要下車，前方駕駛也應確實提醒，確定後方無車後再全開下車，多看、多注意，不然忽略這樣的小動作，輕則受傷，重則害對方癱瘓或是傷亡，造成難以承受的後果。

孟姓少女騎電動自行車，撞上路邊突然開啟的車門。記者李承穎／翻攝
孟姓少女騎電動自行車，撞上路邊突然開啟的車門。記者李承穎／翻攝
孟姓少女騎電動自行車，撞上路邊突然開啟的車門。記者李承穎／翻攝
孟姓少女騎電動自行車，撞上路邊突然開啟的車門。記者李承穎／翻攝

電動自行車 車禍 事故

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