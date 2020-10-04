影／台南行車糾紛 機車騎士與轎車駕駛大打出手

台南市安南區安明路四段、北汕尾路三段路口，今天中午11點多發生疑似行車糾紛，機車男騎士等紅燈時，和白色轎車男駕駛，隔著搖下車窗車門彼此大打出手，轄區台南市警三分局接獲報案後今天表示，將調閱兩人車籍資料，傳喚兩人釐清案發經過，如雙方願意提出傷害或是毀損告訴，依法調查。

據了解，黃姓轎車男駕駛今天中午11點，駕駛白色轎車在前一個路口要切入慢車道時，疑碰撞到機車，造成機車男騎士不爽，雙方同向行駛至安明路四段，北汕尾路三段路口停紅燈時，機車男騎士拍打轎車，轎車男駕駛搖下車窗理論，兩人起口角，雙方大打出手，互相拉扯，轎車左後方照後鏡也受損，有網友將過程PO上台南爆料公社，引起網友熱烈討論。