中秋連假機車環島深夜拋錨 幸遇暖警伸援

中秋連假期間，吳姓男子與另兩名友人相約騎機車環島，深夜在台三線內門路段「顧路」（故障），3人在馬路上著急找尋噴飛消失的離合器螺絲，當時夜深又無人可求助，所幸旗山警分局內門分駐所員警停車相助，員警返回派出所找工具協助修車，難題解決後，3人順利踏上環島旅程。

警方指出，10月2日凌晨1點多，內門分駐所副所長蔡憲邦與警員李彥璋執行連續假期專案性勤務，兩人發現，台三線內門路段有多人在馬路上低頭且來回踱步張望，似乎在黑暗中找尋物品，引起警方注意。

警方上前詢問發現，24歲吳姓男子與友人趁連假騎重機環島，行經內門路段，機車離合器螺絲竟然意外噴飛出去，車子因此無法打檔行進，3人不得不停車找尋螺絲。