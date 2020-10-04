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男落水失蹤 路過民眾利用空拍機成功找到憾不治

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣彰濱工業區線西區線工路橋上，今天上午被發現有一名男子落水，並揮手呼救，不久就沉入水中，附近釣友除丟救生圈，也有人使用空拍機搜尋，彰化縣消防局據報後，將這名男子救起，但已無生命徵象，送醫急救仍然不治，他的身分待查。

今天上午10點多，在彰化縣彰濱工業區線西區線工路橋上，不知何故墜橋落水，一開始還會呼救揮手，但隨即沉入水裡，附近釣友搶救、丟救生圈，還有在復金空拍的民眾也利用空拍機來找人，消防局接獲通報後，在11點多將溺水男子救起，但已無生命徵象，送醫急救仍不治，男子身分待查中。

目擊民眾說，今天上午10點多，在彰濱工業區線西區線工路橋的第2支跟第3支橋墩間處，有人落水並揮手呼叫，他趕快打119來報案。另名目擊者也說，當時聽到第2支橋墩處，「咚！」一聲，還以為有人在丟石頭，接著就看到有在水面上揮手呼救，應該是不會游泳，但一下子就沉下去、找不到人了。

消防局線西消防小隊長邱傳勇說，在10時45分許接獲報案，抵達現場時，動用救生筏，但沒有看到溺水者，即請在現場玩空拍機的民眾協助空拍找人，在發現後，趕緊下水將他救起，但已經沒有生命徵象，在現場急救後，送醫急救仍然不治。消防局說，溺者為四五十歲男子，身分待確認。

協助用空拍機找人的吳姓男子，聽到有人落水，趕緊帶著空拍機找人，但他說，「空拍機拍到時，落水的人已經浮在橋墩邊，看起來沒有在動了」。

一名男子今天上午被發現在彰化縣彰濱工業區線西區線工路橋上落水，彰化縣消防局線西分隊動用膠筏搜尋。圖／民眾提供
一名男子今天上午被發現在彰化縣彰濱工業區線西區線工路橋上落水，彰化縣消防局線西分隊動用膠筏搜尋。圖／民眾提供
彰化縣彰濱工業區線西區線工路橋上，今天上午被發現有一名男子落水，彰化縣消防局據報後，在橋墩處將這名男子救起，但已無生命徵象，送醫急救仍然不治，他的身分待查。圖／吳先生提供
彰化縣彰濱工業區線西區線工路橋上，今天上午被發現有一名男子落水，彰化縣消防局據報後，在橋墩處將這名男子救起，但已無生命徵象，送醫急救仍然不治，他的身分待查。圖／吳先生提供
一名男子今天上午被發現在彰化縣彰濱工業區線西區線工路橋上落水，彰化縣消防局線西分隊動用膠筏搜尋。圖／民眾提供
一名男子今天上午被發現在彰化縣彰濱工業區線西區線工路橋上落水，彰化縣消防局線西分隊動用膠筏搜尋。圖／民眾提供

空拍機

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