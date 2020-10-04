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男落水失蹤 路過民眾利用空拍機成功找到憾不治
彰化縣彰濱工業區線西區線工路橋上，今天上午被發現有一名男子落水，並揮手呼救，不久就沉入水中，附近釣友除丟救生圈，也有人使用空拍機搜尋，彰化縣消防局據報後，將這名男子救起，但已無生命徵象，送醫急救仍然不治，他的身分待查。
今天上午10點多，在彰化縣彰濱工業區線西區線工路橋上，不知何故墜橋落水，一開始還會呼救揮手，但隨即沉入水裡，附近釣友搶救、丟救生圈，還有在復金空拍的民眾也利用空拍機來找人，消防局接獲通報後，在11點多將溺水男子救起，但已無生命徵象，送醫急救仍不治，男子身分待查中。
目擊民眾說，今天上午10點多，在彰濱工業區線西區線工路橋的第2支跟第3支橋墩間處，有人落水並揮手呼叫，他趕快打119來報案。另名目擊者也說，當時聽到第2支橋墩處，「咚！」一聲，還以為有人在丟石頭，接著就看到有在水面上揮手呼救，應該是不會游泳，但一下子就沉下去、找不到人了。
消防局線西消防小隊長邱傳勇說，在10時45分許接獲報案，抵達現場時，動用救生筏，但沒有看到溺水者，即請在現場玩空拍機的民眾協助空拍找人，在發現後，趕緊下水將他救起，但已經沒有生命徵象，在現場急救後，送醫急救仍然不治。消防局說，溺者為四五十歲男子，身分待確認。
協助用空拍機找人的吳姓男子，聽到有人落水，趕緊帶著空拍機找人，但他說，「空拍機拍到時，落水的人已經浮在橋墩邊，看起來沒有在動了」。
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