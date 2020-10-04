花蓮網美咖啡店慘遭祝融 老闆無奈暫停營業

花蓮壽豐鄉昨晚近9時，一間咖啡廳不知何故起火，消防員到場時，已可清楚看見火舌，立即灌水施救，約10平方公尺燃燒，幸好咖啡廳已打烊，屋主也不在，無人傷亡。老闆說，突然遭祝融之災感到無奈，現在只能先暫停營業整理，國慶連假泡湯，將視情況再公布重新營業時間。

「來去秘密就是秘密」咖啡廳是花蓮近年的新興網美打卡店，隱身在樹林裡，主要走懷舊復古文青風格，內部有許多利用舊物再加點裝置藝術，外觀還有創意布景，藏著別具特色的巧思，販售咖啡和甜點，吸引很多網美拍照打卡，更曾獲知名綜藝節目推薦。

花蓮消防局壽豐分隊小隊長陳果夫表示，昨晚接獲民眾報案，指稱一間晚上已打烊的咖啡廳冒出火煙，到現場後發現是儲藏室燃燒，和主體建築有段距離，因此趕緊先拉水線，防止火勢延燒。事後確認屋主不在現場，現場無人傷亡，有1隻小貓受傷，燃燒面積約10平方公尺，財物損失大約5萬元。