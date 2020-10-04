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噁！她喝完咖啡發現嚼過的口香糖 氣po臉書
高雄蔡姓女子在便利商店內購買咖啡飲用，但在中途離開到店外接電話時，卻遭旁人丟入嚼過的口香糖，讓蔡女氣憤在臉書上留言；轄區警方獲報後，查出是當時坐在蔡女身旁的另一名女子犯案，將朝毀損罪嫌偵辦。
有民眾在臉書社團「爆料公社」Po文說，投訴人蔡姓女子昨天下午3點多時，在三民區某間便利商店內喝咖啡，但在途中這位民眾為了接電話，不影響其他客人而將咖啡留在店內，獨自走到店外講電話。
中途，蔡女又走回店內將咖啡拿到店外喝，直到等待的朋友到達後，她才把咖啡一飲而盡，卻沒想到在杯底看到被丟進咀嚼過殘留的口香糖。蔡隨後請店家幫忙調閱監視器，發現竟是坐在身旁的一名女子所丟棄，氣得在臉書上Po文。
蔡也說，身旁的女子「妳怎麼那麼懶」，在她回到店中時，看著她將丟過了口香糖的咖啡喝掉，還一副若無其事的樣子，在這個疫情敏感時間，那是多可怕的事情，她周一要去醫院做檢疫。
接獲蔡姓女子報案高雄市警察局三民一分局十全路派出所說，除將朝向刑法毀損罪嫌偵辦外，女子丟下咀嚼後的口香糖若造成疾病傳染，也將報請相關主管機關查處。
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