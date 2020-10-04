女友爬車頂憤怒狂跳 大罵男友：你為什麼刪訊息

一對情侶卻在街頭上演一幕鬧劇，怒氣沖沖的女方爬上私家車頂，出盡力跳了幾下。（影片截圖）

得罪女友從來都不會有好日子過！中秋節團團圓圓，但一對情侶卻在街頭上演一幕鬧劇，怒氣沖沖的女方爬上私家車頂，出盡力跳躍，並與男友持續對罵，引來不少路人圍觀，最後更驚動了警察到場調停，爭執原因竟然與手機訊息有關。

有網友在臉書（facebook）「台南爆料公社-台南最大社團」上載3段影片，只見一名長髮女生不顧男友勸阻，突然從擋風玻璃爬上私家車車頂，並用力跳躍了數下，坐下後更用手拍打。兩人更在街上對罵，女友突大叫一句「你為什麼刪訊息」，引來不少人圍觀。

警察其後到場試圖安撫這對情侶的情緒，並勸說女生先下來慢慢說，但她仍是情緒高漲得停不下來，最後被警員拉下送院，她還不斷大叫「放開我！」「你去死！」警方指，這是2人之間的糾紛，當時女方不滿男生刪走所有手機的對話紀錄，因而跳上車頂洩憤。

網友看完影片都留言問「是醉酒還是烤肉肥油太多？」、「中秋夜崩潰的真多」，又笑言「最無辜的是車子啊！」、「幸好車子夠強壯」，不然車頂會被跳到塌掉呢！

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文章授權轉載自《香港01》