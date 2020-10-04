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影／最丟臉風景！ 武嶺監視器被「到此一遊」亂貼

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影／最丟臉風景！ 武嶺監視器被「到此一遊」亂貼

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

合歡山武嶺的即時影像監視器堪稱是「全國最常被監看的監視器」，不僅能查看掌握當地雪況和路況，還被遊客用來拍照截圖留念，未料監視器桿竟被「荼毒」亂貼各種貼紙，成另類「到此一遊」的打卡點，但沒公德心的行為則令人直搖頭。

合歡山因能看日出、觀星、賞花，入冬還能追雪，不分四季總是吸引大批遊客，而不少民眾上山前都會查看即時影像確認雪況和路況，因此武嶺的監視器最常被監看，遊客還會刻意在監視器鏡頭前擺姿勢後再截圖留念，因此暴紅而蔚為風氣。

只不過，武嶺這一支監視器，不僅被拿來拍照從網路截圖留念外，就連監視器桿身和電箱都被各種車隊、社團、公司行號的貼紙貼好貼滿，連頂端的監視器鏡頭也不放過，留下「到此一遊」紀念，但公德心和安全問題則讓不少人覺得誇張。

不少遊客認為，有到武嶺玩就好，不用留下貼紙或塗鴉留念，也很好奇是怎麼爬上去的；邱姓網友說，若已集中固定位置成景觀，也沒啥不好；陳姓民眾則表示，桿旁就是邊坡，爬高可能摔下去，很危險，公物亂貼成這樣，根本「最丟臉風景」！

對此，太魯閣國家公園管理處表示，依據「國家公園法」第13條規定第5款，不得於園區內對樹木、岩石及標示牌加刻文字或圖形，得處1000元以下罰鍰；只是監視系統要怎麼認定，有待商榷，因此由公路主管機關去處理決定較為妥適。

公路總局埔里工務段則表示，這樣貼雖有造成環境上一些問題，在大部分環境下這樣張貼，他們會進行清除，但到那邊很像就是到此一遊做留念，要不要清除可以再考慮，又或是藉由這狀況進行宣導教育，會再邀集相關單位討論研議。

南投縣環保局表示，根據廢棄物清理法第27條在指定清除地區，若汙染地面、池溏、水溝、牆壁、梁柱、電桿、樹木、道路、橋梁或其他土地定著物，將可依法處以1200元至6000元以下罰鍰；唯查處必須確認違規行為人，才能依法告發而有困難度。

合歡山武嶺的即時影像監視器被遊客亂貼各種貼紙，成另類「到此一遊」的打卡點。圖／讀者提供
合歡山武嶺的即時影像監視器被遊客亂貼各種貼紙，成另類「到此一遊」的打卡點。圖／讀者提供
合歡山武嶺的即時影像監視器被遊客亂貼各種貼紙，成另類「到此一遊」的打卡點。圖／讀者提供
合歡山武嶺的即時影像監視器被遊客亂貼各種貼紙，成另類「到此一遊」的打卡點。圖／讀者提供
合歡山武嶺的即時影像監視器被遊客亂貼各種貼紙，就連逾2米高的監視器鏡頭上都被貼。圖／讀者提供
合歡山武嶺的即時影像監視器被遊客亂貼各種貼紙，就連逾2米高的監視器鏡頭上都被貼。圖／讀者提供
合歡山武嶺的即時影像監視器被遊客亂貼各種貼紙，就連逾2米高的監視器鏡頭上都被貼。圖／讀者提供
合歡山武嶺的即時影像監視器被遊客亂貼各種貼紙，就連逾2米高的監視器鏡頭上都被貼。圖／讀者提供

武嶺 太魯閣國家公園 合歡山

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