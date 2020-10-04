國1連續兩起小客車追撞事故 車流回堵3公里

今天是中秋節連續假期第4日，上午11時左右，國1分別出現兩起小客車追撞事故，車流回堵三公里，影響交通狀況。

交通部高速公路局表示，截至上午11時，國道全線交通量為30.9百萬車公里，預估本日交通量為114百萬車公里，仍在預期流量範圍內。上午國道路況，除國5北向頭城—坪林路段在9時後逐漸車多，導致車速低於40公里外，西部國道大致正常。

高公局研判，下午國1北向新竹系統—竹北、南屯—后里、西螺—埔鹽系統、國3北向關西—大溪、大山—香山、竹山—中興、霧峰系統—霧峰、國5北向宜蘭—坪林、國6舊正—霧峰系統等路段，可能會出現車多情形。

另外，今天上午11時7分於國1北向307.4公里，發生小客車追撞占用中內車道，車流回堵3公里；11時21分於國1北向221公里，發生小客車追撞事故占用內車道，車流回堵3公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。