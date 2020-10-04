聽新聞
test
0:00 / 0:00
國1連續兩起小客車追撞事故 車流回堵3公里
今天是中秋節連續假期第4日，上午11時左右，國1分別出現兩起小客車追撞事故，車流回堵三公里，影響交通狀況。
交通部高速公路局表示，截至上午11時，國道全線交通量為30.9百萬車公里，預估本日交通量為114百萬車公里，仍在預期流量範圍內。上午國道路況，除國5北向頭城—坪林路段在9時後逐漸車多，導致車速低於40公里外，西部國道大致正常。
高公局研判，下午國1北向新竹系統—竹北、南屯—后里、西螺—埔鹽系統、國3北向關西—大溪、大山—香山、竹山—中興、霧峰系統—霧峰、國5北向宜蘭—坪林、國6舊正—霧峰系統等路段，可能會出現車多情形。
另外，今天上午11時7分於國1北向307.4公里，發生小客車追撞占用中內車道，車流回堵3公里；11時21分於國1北向221公里，發生小客車追撞事故占用內車道，車流回堵3公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
高公局提醒，民眾假期前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。如車輛故障或發生事故時，可利用高速公路1968App單鍵報案直接定位至轄區公警大隊勤指中心處理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言