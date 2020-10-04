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瑞豐夜市成高雄治安指標 傳警方擬設「守望亭」

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄知名景點「瑞豐夜市」只要有衝突、治安狀況，容易被拍下分享社群網站、登上新聞版面，也會成外界對高雄治安印象的指標，外傳轄區左營警分局有意設「守望亭」。對此，左營分局今天證實「有此構想」，但還在跟業者研議與討論中，暫未確定會設立以及用何種形式。

今年9月3日晚上8點40分許，瑞豐夜市第1街的泰式奶茶店老闆林女，因客人排隊問題與隔壁小吃攤起糾紛，林女更被曾姓男子用熱水潑傷，她報案後送醫，隔天提出傷害告訴。

9月4日晚間9點多，有飼主帶著「惡霸犬」逛瑞豐夜市，但狗兒趁被解開繩索尿尿時，攻擊1隻黑色貴賓犬，緊咬住氣管血流如注，最後黑貴賓送醫仍死亡，此事被拍照PO上社群媒體，引發網友批評。

9月19日瑞豐夜市的公廁旁邊一台「靈籤機」，台主發現機台投零錢的面板，竟整面遭人涉撬開，裡面硬幣全不見，依以往營收研判失竊約1000多元，隨即向新莊派出所報案。

左營分局偵查隊副隊長簡志宏指出，「治安狀況當然是熱點」，瑞豐夜市營業時候人潮就眾多，治安狀況會稍微複雜，一直以來分局列為治安熱點，便衣、制服警網都有持續加強巡邏，原有構想藉由民間業者的力量、配合警方共同努力維持治安，基於守望相助的觀念，跟業者溝通協調設置崗哨或貨櫃。

簡志宏說，全台似乎沒有其他夜市的前例，一切都還在跟業者洽談與研議當中，目前有討論到請業者是否加強自己管理、增設保全、加強與警方連絡通報機制等，都仍只是構想。

一隻惡霸犬今年9月在瑞豐夜市咬死貴賓犬。圖／翻攝自Dcard
一隻惡霸犬今年9月在瑞豐夜市咬死貴賓犬。圖／翻攝自Dcard
瑞豐夜市的公廁旁邊一台「靈籤機」上個月遭撬開偷走硬幣。記者林伯驊／翻攝
瑞豐夜市的公廁旁邊一台「靈籤機」上個月遭撬開偷走硬幣。記者林伯驊／翻攝
左營分局偵查隊副隊長簡志宏表示有構想設置守望亭。記者林伯驊／翻攝
左營分局偵查隊副隊長簡志宏表示有構想設置守望亭。記者林伯驊／翻攝

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