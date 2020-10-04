機車壞被困峨眉山上警民助返家 美籍男：我愛台灣

一名美國德州男子2日晚間騎機車到新竹縣峨眉鄉遊玩，未料機車皮帶損壞故障，又因山區衛星定位不佳且不熟悉路況，只好用手推機車走約2小時，直到體力耗盡才向在地民眾求救，警方獲報後立即前往，以流利英文溝通助他返家，並連絡機車店行將機車載回修理，該男子昨天到派出所牽車時也感謝員警，直說「我愛台灣！」

竹東警方表示，這名美國男子因機車皮帶損壞故障，牽機車走山路2小時，體力耗盡，才向民眾求助，由於語言不通，無法向民眾表達需求，民眾連忙打電話報警。富興派出所所長葛繼勝帶同員警前往援助，才得知他是從美國德州來台教授英文，當天到峨眉遊玩，但機車皮帶損壞故障，又因山區訊號不佳無法向朋友求助，只好推著機車徒步下山。

由於男子體力耗盡，員警簡單提供晚餐讓他充飢，聯絡熱心民眾開車將他送回新竹市東區住處，並將他的機車載到機車行修理，修理完後再通知男子前往派出所領車，男子昨天領車時，也特別感謝警方即時救援貼心的服務，並稱讚「台灣真的很棒！」