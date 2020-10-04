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中秋連假3天查75間牧場 屏縣環保局開罰1間偷排水
屏東縣政府環保局為維護屏東觀光環境整潔，於中秋節連假期間「稽查無假期計畫」，針對15處熱門遊覽景點的公廁巡查，共拆除路邊及分隔島近200件違規廣告物，另外，也出動25名稽查人員，稽查75家牧場，並開罰一件偷排廢水，以及送驗2家牧場水樣，藉此維護觀光整潔，也讓稽查強度不因假期鬆懈。
為防範連假人車潮可能帶來的環境髒亂，屏東縣政府環保局於中秋節連假期間「稽查無假期計畫」，針對縣內熱門畜牧場、風景區公共廁所、東港漁港華僑市場及各處垃圾處理區稽查。除了垃圾處理問題，環保局也針對人潮眾多的景點，執行環境衛生以及風景區公共廁所循環稽查，以維護遊客的如廁清潔。
另外，環保局聯合屏東縣海洋及漁業管理所、東港鎮公所及東港區漁會聯合巡查並取締任意棄置垃圾於漁港區域的情形。
「稽查無假期計畫」自10月1日至3日中午12時為止，環保局已針對15處熱門遊覽景點的公廁巡查，另外，共拆除近200件路邊及分隔島違規廣告物。
至於平時的24小時陳情案件稽查，連假期間，環保局也持續針對工廠畜牧場汙染進行稽查，根據環保局統計，3天內共出動25人稽查75家畜牧場，其中查獲1家牧場有偷排廢水的情形，以及2家排放水不佳的牧場水樣送驗，並針對違規行為畜牧業者依法開罰。
縣府環保局表示，每逢連假返鄉及觀光人車潮眾多，進而提升環境負荷量，汙染陳情也會增加，因此，為避免業者存有僥倖心態，環保局更會規畫加強假期稽查工作，同時也呼籲民眾若有發現汙染情事，可撥打08-7351928報案專線
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