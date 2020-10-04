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台中消防隊員通過中央尖死亡斷崖 午已抵達山友遺體旁

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

王姓男子上月獨攀高山後失聯，大批救難人員搜尋，昨天有義消用空拍機找到男子遺體在俗稱死亡稜線的中央尖下方山壁，空勤總隊今天直升機載台中消防隊員降落，今天中午消防隊員已通過俗稱的死亡斷崖，走過碎石坡，已抵達遺體旁，將移至平坦處，請直升機吊掛下山。

台中市消防局第二大隊表示，這起登山失蹤案發生多天，台中消防人員多日搜尋，前天請彰化特搜義消協助，使用望遠鏡尋找後，再請中華民國山難救助協會邱姓男子使用空拍機確認，昨天由桃園徐姓義消再透過高倍率望遠鏡放大可疑光點，最後申請直升機空中確認地面發現到遺體。

今天上午，台中消防隊員搭直升機到紮營處，二批隊員會合後，帶裝備通過死亡斷崖，走過驚險的碎石坡，謹慎靠近遺體時，再戴雙層口罩，將帶遺體離開，並申請直升機吊掛。

據指出，王姓男子有豐富登山經驗，上月16日他從思源啞口登山，19日在中央尖山以手機傳照片給家人後失聯，家人急焦在臉書協尋並報案，花蓮縣和台中市消防局連日動員上山搜尋，有山友說，在中央尖山看到有人背橘色背包，一人獨攀，疑似王姓山友；昨天有山友以空拍機搜尋，在中央尖山南壁現疑似王男遺體，地點在花蓮縣轄區。

空勤總隊昨派黑鷹直升機飛到高山確認是遺體，因地勢陡崝，直升機無法將救難人員吊掛下地面作業，先將救難人員放到救援基地，今天再載另一批救難人員上山，帶裝備以利作業，今天早上9點，直升機已將救難人員放到山區空地。

王姓男子登山失蹤，昨天被發現遺體，台中市消防局今派消防隊員，經過死亡斷崖，走過碎石坡已抵達遺體旁。圖／台中市消防局提供
王姓男子登山失蹤，昨天被發現遺體，台中市消防局今派消防隊員，經過死亡斷崖，走過碎石坡已抵達遺體旁。圖／台中市消防局提供
王姓男子登山失蹤，昨天被發現遺體，台中市消防局今派消防隊員，經過死亡斷崖，走過碎石坡已抵達遺體旁。圖／台中市消防局提供
王姓男子登山失蹤，昨天被發現遺體，台中市消防局今派消防隊員，經過死亡斷崖，走過碎石坡已抵達遺體旁。圖／台中市消防局提供
王姓男子登山失蹤，昨天被發現遺體，台中市消防局今派消防隊員，經過死亡斷崖，走過碎石坡已抵達遺體旁。圖／台中市消防局提供
王姓男子登山失蹤，昨天被發現遺體，台中市消防局今派消防隊員，經過死亡斷崖，走過碎石坡已抵達遺體旁。圖／台中市消防局提供

黑鷹直升機 空拍機 山友

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