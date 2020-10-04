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爬抹茶山走不動竟叫救護車？ 網轟離譜

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭五峰旗瀑布風景區再上去就是聖母山莊登山步道，又被網美稱為抹茶山。最近幾個月疫情期間，至少吸引近10萬人次前往朝聖，卻傳出有導遊告訴團員，如果走不動就叫救護車，有人把這件事貼上臉書社群，底下網友紛紛留言批評浪費資源。

謝姓網友昨天在臉書社團發文，指稱有遊覽車陳姓女導遊，今年連續多次指示其團員叫119救護車，可是消防救護人員上山後，發現只是團員覺得累或走不動，甚至只是集合時間來不及，根本無救護需求。

詢問之下，才知導遊在團員時間來不及回遊覽車的情況下，都會直接叫團員打119叫救護車，要求我們只載到其遊覽車處，明顯違反緊急醫療救護法之緊急救護原則，網友紛紛在貼文底下留言批評浪費資源、誇張、離譜。

疫情期間不能出國，民眾留在國內外出旅遊，聖母步道山頂的綠色山稜線美麗，最早是日籍攝影師小林賢伍的照片讓人驚豔，於是被封為抹茶山，經網美拍照介紹後，更多人湧上山。林務局羅東林管處表示，疫情期間登山熱潮未褪，平常日人不少、假日人更多，最多的時候，一天就2000多人上去，他們在沿路豎立告示牌，提醒保持社交安全距離，健康安全走步道。

根據消防局統計，今年的聖母山莊救護頻率的確比去年增加，由於轄區的礁溪分隊只有一輛救護車，如果開往山上救援，恐怕會影響其它救護行動，請民眾衡量自己登山健行的體能，不要濫用救護資源。

疫情期間走出戶外，聖母山莊步道（抹茶山）吸引大批遊客前往，卻傳出有遊覽車導遊告訴團員，如果走不動就叫救護車。圖／曾姓網友提供
疫情期間走出戶外，聖母山莊步道（抹茶山）吸引大批遊客前往，卻傳出有遊覽車導遊告訴團員，如果走不動就叫救護車。圖／曾姓網友提供
疫情期間民眾走出戶外，聖母山莊步道（抹茶山）吸引大批遊客前往，卻傳出浪費救護資源情事；羅東林管處沿路豎立告示牌，提醒保持安全距離。記者戴永華／攝影
疫情期間民眾走出戶外，聖母山莊步道（抹茶山）吸引大批遊客前往，卻傳出浪費救護資源情事；羅東林管處沿路豎立告示牌，提醒保持安全距離。記者戴永華／攝影

救護車 疫情

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