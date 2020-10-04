影／騎士控水產行逼車翻版？中警：有違規可告發
台中市一名網友昨天在臉書社團「台灣機車路權研討社」，提供兩段行車記錄器影像，影像中是他昨天騎車行經北區學士路時，與一輛食品行的貨車發生行車糾紛的過程，該名網友留言「現在每個縣市都要來一個水產行就是了」，引發網友議論，台中市第二警分局交通分隊表示，尚未接獲檢舉，根據網路影片初步判斷，無法看出有惡意逼車的行為，不過該貨車變換車道未打方向燈，可依法告發。
台中市第二警分局交通分隊表示，有關網友爆料在昨天中午12時許，騎車行經北區學士路時，與一輛食品行貨車發生行車糾紛一事，目前分隊並未接獲民眾檢舉交通違規案件，另根據該名網友所提供的前、後行車記錄器影像，無法判斷該輛貨車有惡意逼車的行為，只能明確看出該輛貨車有變換車道未打方向燈的違規，可開罰600至1800元，民眾可就近向警察機關檢舉。
台中市一名網友昨天在臉書社團「台灣機車路權研討社」提供兩段行車記錄器影片，影片中是他昨天中午12時許，騎車行經北區學士路往進化北路方向行駛時，因一輛貨車靠他機車太近，他按鳴喇叭，但疑引發該名貨車司機不滿，在後方加速追趕，雙方甚至在路口互控「騎路中間有問題」、「不然叫警察」等，隨後雙方各自駛離，沒有爆發進一步衝突。
該名網友事後在該社團留言，「現在是每個縣市都要來一個水產行就是了？好好的騎直線，你硬要擠過來，按了喇叭又高潮，追我追了兩個路口，拉下窗戶說我騎路中間我有問題，我不騎路中間 難道我去騎水溝蓋啊？一說要叫警察就自己跑了是怎樣」，引發網友議論。
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