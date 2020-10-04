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影／誤闖環快汽車道釀追撞 女騎士「不干我事」竟落跑

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

中秋連假第2天晚上，新北市三重區忠孝橋下的環河南路，有1輛機車誤闖新北環快汽車匝道，竟然直接停車調頭迴轉，害後方發生追撞事故，結果女騎士卻逕自開溜，最後還是被警察揪出來重罰。

此案發生在2日晚上9時許，萬姓男子開車，在環河南路與重安街口進入新北環快的上橋引道，發現前方有1輛機車因為誤闖汽車專用道，竟直接在路中央停下調頭。

萬男隨即減速，不料後方由張姓男子駕駛的轎車煞車不及，發生追撞事故，造成張男輕微擦挫傷。前方機車女騎士也目擊因為自己釀成的車禍，卻仍默默地從車旁縫隙溜走，留下2個傻眼汽車駕駛，目送她肇事逃逸。

警方受理報案，調閱監視器鎖定車號，聯繫31歲詹姓女子到案協助調查，告知車禍因她釀成，即使機車沒有碰撞受損，也不可擅自離開現場，她的行為涉及違反道路交通管理處罰條例第62條肇事逃逸，因為有人受傷，將可處3千元以上9千元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1至3個月。逆向行駛依第45條第1項第1款可處600元以上1800元以下罰鍰。

汽車駕駛為了前方機車女騎士的安全而減速，卻被後方車輛追撞，結果竟然傻眼目送女騎士肇逃。記者林昭彰／翻攝
汽車駕駛為了前方機車女騎士的安全而減速，卻被後方車輛追撞，結果竟然傻眼目送女騎士肇逃。記者林昭彰／翻攝
詹姓女騎士誤闖汽車道，調頭迴轉釀成後方追撞，她卻默默開溜。記者林昭彰／翻攝
詹姓女騎士誤闖汽車道，調頭迴轉釀成後方追撞，她卻默默開溜。記者林昭彰／翻攝

事故 車禍

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