影／誤闖環快汽車道釀追撞 女騎士「不干我事」竟落跑

中秋連假第2天晚上，新北市三重區忠孝橋下的環河南路，有1輛機車誤闖新北環快汽車匝道，竟然直接停車調頭迴轉，害後方發生追撞事故，結果女騎士卻逕自開溜，最後還是被警察揪出來重罰。

此案發生在2日晚上9時許，萬姓男子開車，在環河南路與重安街口進入新北環快的上橋引道，發現前方有1輛機車因為誤闖汽車專用道，竟直接在路中央停下調頭。

萬男隨即減速，不料後方由張姓男子駕駛的轎車煞車不及，發生追撞事故，造成張男輕微擦挫傷。前方機車女騎士也目擊因為自己釀成的車禍，卻仍默默地從車旁縫隙溜走，留下2個傻眼汽車駕駛，目送她肇事逃逸。