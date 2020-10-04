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九旬老翁機車「老伴」遭竊 南警3天逮人尋回失車

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

尤姓男子涉嫌於9月30日在台南市安南區偷走林姓老翁的機車，林姓老翁報警處理。台南市警三分局長安派出所員警，在案發後3天，找回林愛車，循線逮捕尤嫌，警詢後依竊盜罪嫌法辦。

年過九旬的林姓老翁長年務農，自從妻子年前過世以後，空騎著機車去農地耕種芋頭，由於這台機車騎超過10年，老翁常常戲稱這台是「老伴」，陪伴著他妻子過世後的農耕生活。

不料9月30日，老翁在田中農忙時，機車停在一旁鑰匙未拔，遭不明人士竊走，林報案請求警方協助，經警方調閱監視器畫面以後，鎖定尤姓嫌犯（45歲，有妨害自由前科）涉案。據了解，尤行竊後專走小巷， 不僅讓警方無從追蹤，更半路棄車後，換上胞妹的機車四處躲藏逃逸，經警方多方調查發現，尤嫌為躲避查緝，更剃光自己頭髮，嘗試變裝讓警方難以辨識其身分。

長安所所長黃俊榮與義警張文鎰不多日查訪詢問及調閱監視器畫面，10月3日中午12點多，在安平區觀夕平台附近發現尤，尤一開始見警方仍故作鎮定，但黃所長一句「你以為剃光頭髮我就不認得嗎？你化成灰我也認得。」尤當場向警方坦承行竊。

尤偷車騎至郊外棄車時，不僅聯絡不知情的朋友前來載他離開，更試圖透過換車、剃光頭髮、換裝等手段逃避警方追捕，沒想到還是被認出來。

警方經通知林姓老翁前來領車，林對於警方於中秋佳節找回他失去的愛車表達十分感激，並向警方連連道謝，表示這車子騎著騎著也有感情了，能找到它比什麼都開心。

尤姓男子涉嫌偷走機車，被警方依竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
尤姓男子涉嫌偷走機車，被警方依竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

老翁 竊盜 農地

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