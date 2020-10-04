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影／男子乾掉1瓶米酒路倒不醒 暖警救護警車助返家
新北市40歲楊姓男子昨天下午喝完酒後，行經桃園市經國路一家便利超商前，不勝酒力醉倒，直接躺在超商前騎樓，路人報案，桃園警方今天上午表示，員警2人前往叫不醒，擔心意外，立即通報119救護人員到場檢查叫醒，楊男才說自己喝完1米酒就不醒人事，員警見他酒醒虛弱用警車將他載回休息。
警方指出，楊姓男子家住新北市，自己隻身在桃園市租屋居住，平時在外打零工維生，他趁工作結束買1瓶米酒邊走邊喝，喝完1瓶米酒，走到桃園區經國路1家超商前騎樓醉倒不醒人事，員警據報到場聞到酒氣，搖他叫他沒有反應，擔心意外，立即通報119救護員到場量脈搏檢查身體，楊男慢慢醒來，但意識仍不清楚，自稱從工地出來，買1瓶米酒邊走邊喝，突然就迷糊不醒人事。
警方表示，救護員初步檢查楊男身體大致良好，但是身體虛弱，楊男不願就醫，員警擔心他體力不支， 就「好人做到底」，用警車將他送回租處，並勸戒勿飲酒過量，避免危害健康。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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