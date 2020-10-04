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影／拉扯小琉球海龜遭檢舉 男被罰辯：是拯救擱淺海龜

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東小琉球一名29歲李姓男子，昨天下午與友人一同到知名景點美人洞沙灘遊玩，在淺灘發現一隻綠蠵龜，竟上前抱住海龜還不斷拉扯牠；此舉被蔡姓女子目擊，一邊錄影同時出面制止，並在傍晚向海巡舉報。儘管李辯稱，想把擱淺海龜推回海中，還說自己第一次來小琉球，但海巡人員仍依法開罰李男的違規行為。

據了解，昨天下午李男與友人一同到小琉球知名景點美人洞沙灘遊玩，隨後，李在淺灘發現一隻綠蠵龜，竟上前抱住海龜還不斷對牠拉扯，一旁的蔡女見狀，直接開啟手機錄影並上前制止。

當下蔡女要求李男脫下浮潛用的面鏡，並對李說，「敢摸就有膽子，是台灣人看得懂中文字吧？」李回應，「擔心海龜擱淺，所以才要把海龜推入海中」，還說「第一次來，小琉球」對此，蔡女則回應，「你想太多了，海龜會自己游出去，你自己跟警察講」。

事後，蔡女將影片提供給海巡，海巡人員依據影片中李男的特徵，並在傍晚到李男所住的民宿找人，而李男始終辯稱，自己要拯救擱淺海龜，還強調自己第一次來小琉球，但海巡人員，仍透過影片針對李的行為依違反野生動物保育法開罰。

隨著，疫情趨緩，觀光解封，截至10月3日已經累計10起違法觸摸、騷擾海龜事件，因此，南部分署第五岸巡隊表示，面對野生動物應把握三不原則「不接觸、不干擾、不餵食」，依據野生動物保育法第18條規定，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金；若導致野生動物死亡，將有更重的罰則。

海巡人員依據舉報人提供的影片，到李姓男子（29歲）居住的民宿，針對他的違規行為依法開罰。記者陳弘逸／翻攝
海巡人員依據舉報人提供的影片，到李姓男子（29歲）居住的民宿，針對他的違規行為依法開罰。記者陳弘逸／翻攝
李姓男子（29歲）與友人到小琉球美人洞沙灘遊玩時，竟拉扯在淺灘上的綠蠵龜。記者陳弘逸／翻攝
李姓男子（29歲）與友人到小琉球美人洞沙灘遊玩時，竟拉扯在淺灘上的綠蠵龜。記者陳弘逸／翻攝
李姓男子（29歲）與友人到小琉球美人洞沙灘遊玩時，竟拉扯在淺灘上的綠蠵龜。記者陳弘逸／翻攝
李姓男子（29歲）與友人到小琉球美人洞沙灘遊玩時，竟拉扯在淺灘上的綠蠵龜。記者陳弘逸／翻攝

小琉球 海龜 海巡

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