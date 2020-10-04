暖心！警察到家抓通緝犯落空 卻義助其孤苦貧病老母

雲林縣北港鎮李姓毒品通緝犯，多次進出牢獄，最近又因毒案被判兩年，他不願入監選擇跑路四處躲藏，雲林地檢署日前發布通緝，北港分局今天到李家抓人卻撲了空，不過，走進陰暗老屋，發現一老婦躺臥病榻，不良於行，家中連冰箱都沒有，傳出陣陣腐食惡臭。

帶隊抓人的好收派出所長黃詩傑見狀，甚為同情，年近七旬的李母說，他兒子不學好，幾年前染毒就很少回家，她獨居又不良於行，沒錢三餐不濟，連想打工自力養活自己，也沒能力，只能一天挨過一天。

環視李家十分簡陋，連冰箱都沒有，通緝犯沒抓著，卻對李母晚境悽涼的遭遇滿心不捨，黃所長和同往的員警回警所後，馬上發起同仁樂捐，並通報張榮發基金會暨相關社服組織協助。

在警方籌備協助李婦期間，仍不放棄抓人，日前終將李嫌逮捕歸案，「你就甘心把老母丟在家！」警方勸李嫌早早戒毒，時逢中秋團圓節，李家母子卻要分隔兩地，為改善李母生活，派出所今天送了大批生活物資到李家探視，並要老人家安心生活。