快訊

拜登推文：再過一個月就可以稱拜登夫人第一夫人了

不斷更新／國5北返壅塞雪隧回堵5公里 收假日國道9地雷路段

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暖心！警察到家抓通緝犯落空 卻義助其孤苦貧病老母

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

雲林縣北港鎮李姓毒品通緝犯，多次進出牢獄，最近又因毒案被判兩年，他不願入監選擇跑路四處躲藏，雲林地檢署日前發布通緝，北港分局今天到李家抓人卻撲了空，不過，走進陰暗老屋，發現一老婦躺臥病榻，不良於行，家中連冰箱都沒有，傳出陣陣腐食惡臭。

帶隊抓人的好收派出所長黃詩傑見狀，甚為同情，年近七旬的李母說，他兒子不學好，幾年前染毒就很少回家，她獨居又不良於行，沒錢三餐不濟，連想打工自力養活自己，也沒能力，只能一天挨過一天。

環視李家十分簡陋，連冰箱都沒有，通緝犯沒抓著，卻對李母晚境悽涼的遭遇滿心不捨，黃所長和同往的員警回警所後，馬上發起同仁樂捐，並通報張榮發基金會暨相關社服組織協助。

在警方籌備協助李婦期間，仍不放棄抓人，日前終將李嫌逮捕歸案，「你就甘心把老母丟在家！」警方勸李嫌早早戒毒，時逢中秋團圓節，李家母子卻要分隔兩地，為改善李母生活，派出所今天送了大批生活物資到李家探視，並要老人家安心生活。

張榮發基金會訪視後，得知李婦行動不便，料理三餐不容易，她就只希望能有一台冰箱，因此幫老人家圓夢，現場捐贈冰箱、生活物資及救助金，李婦當場老淚縱橫，感嘆自己命運，感激之情也溢於言表。這起暖警助通緝犯母親安度難關之事，在網路獲回響，按讚人數超多。

北港分局警察到李姓通緝犯家抓人，雖撲空卻救了孤苦無依的李母，並捐助一台小冰箱為老人家圓夢。圖／北港分局提供
北港分局警察到李姓通緝犯家抓人，雖撲空卻救了孤苦無依的李母，並捐助一台小冰箱為老人家圓夢。圖／北港分局提供

通緝

延伸閱讀

長榮樂團中秋夜南投奏響樂音 舉辦戶外無菸音樂會

未充分闡明法官有偏頗之虞 黨產會聲請迴避第四度失利

心理測驗／冰箱還是打火機？測出你會是誰的貴人

「不想被關！」騙警察想吐 通緝犯掙脫手銬鑽車窗脫逃

相關新聞

獨攀高山失蹤16天中央尖山發現遺體 空勤直升機今吊掛下山

一名男子上月獨攀高山後失聯，大批救難人員搜尋，昨天有山友用空拍機找到男子遺體在俗稱死亡稜線的中央尖下方山壁，空勤總隊昨派...

影／騎士控水產行逼車翻版？中警：有違規可告發

台中市一名網友昨天在臉書社團「台灣機車路權研討社」，提供兩段行車記錄器影像，影像中是他昨天騎車行經北區學士路時，與一輛食...

影／誤闖環快汽車道釀追撞 女騎士「不干我事」竟落跑

中秋連假第2天晚上，新北市三重區忠孝橋下的環河南路，有1輛機車誤闖新北環快汽車匝道，竟然直接停車調頭迴轉，害後方發生追撞...

誰偷的？歐義料理店熱心公益 所置愛心零錢箱遭竊

新竹市區一間歐義料理店的勵馨基金會的愛心零錢箱3日上午遭一名男子偷走，店家公布監視畫面，指遭竊的零錢箱大約有3千元，已向...

九旬老翁機車「老伴」遭竊 南警3天逮人尋回失車

尤姓男子涉嫌於9月30日在台南市安南區偷走林姓老翁的機車，林姓老翁報警處理。台南市警三分局長安派出所員警，在案發後3天，...

影／拉扯小琉球海龜遭檢舉 男被罰辯：是拯救擱淺海龜

屏東小琉球一名29歲李姓男子，昨天下午與友人一同到知名景點美人洞沙灘遊玩，在淺灘發現一隻綠蠵龜，竟上前抱住海龜還不斷拉扯...

電線桿上的變電箱突然起火 幸沒延燒屋內

嘉義縣朴子市南通路一家飲料店外電線杆上的變電箱今天上午8時許突然起火燃燒，飲料店員聞到燒焦味發現起火趕緊撥打119報案，...

影／男子乾掉1瓶米酒路倒不醒 暖警救護警車助返家

新北市40歲楊姓男子昨天下午喝完酒後，行經桃園市經國路一家便利超商前，不勝酒力醉倒，直接躺在超商前騎樓，路人報案，桃園警...

暖心！警察到家抓通緝犯落空 卻義助其孤苦貧病老母

雲林縣北港鎮李姓毒品通緝犯，多次進出牢獄，最近又因毒案被判兩年，他不願入監選擇跑路四處躲藏，雲林地檢署日前發布通緝，北港...

台東火車站前科技執法引民怨 警方：依法辦理

台東火車站站前今年6月15日起展開科技大執法，民眾車輛臨停超過3分鐘就會被開罰600元至1200元，警方統計執法迄今4個...

影／中秋夜開硬皮鯊陽明山高速撞 警不排除公危送辦

台北市卓姓男子中秋節深夜開著要價百萬的SUBARU Impreza GC8（硬皮鯊）在馬槽橋頭高速過彎，卻失控自撞山壁，...

影／機車未待轉穿雙白線左轉 廂型車反應不及撞上

台中市袁姓男子昨天深夜11時許，騎車行經北區時，在需待轉的路口，直接欲從快車道左轉，穿越雙白線，導致開車的林姓男子閃避不...

熱門新聞

大逆轉？Youtuber曝加利口罩防病毒更勝實名制口罩

小兒子長得不像爸爸！ 男鑑定驚查「兒子變弟弟」怒斷父子關係

陸籍男子僅靠保麗龍中秋節飄到金門 聲稱就是想來台灣

為愛找小弟砸現代汽車三重店 北投店經理被逮懊悔不已

特斯拉九份違停堵死機車道 網：有錢就任性連縫都不留

中秋節嘉南大圳浮屍 死者從後壁漂流1.5公里回到白河

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。