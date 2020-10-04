台東火車站前科技執法引民怨 警方：依法辦理

台東火車站站前今年6月15日起展開科技大執法，民眾車輛臨停超過3分鐘就會被開罰600元至1200元，警方統計執法迄今4個月共開出667件罰單，中秋連假違規件數恐大幅增加，民眾抱怨接送親友不便。警方表示，執法區告示清楚，也已宣導半年，呼籲民眾遵守規定。

縣警局指出，目前火車站站前道路區分下客區及上客區兩車道，其中下客區未載客車輛不得進入，且下客區建置科技執法設備，藉由攝影鏡頭蒐集下客區車道車輛進入、停等及離開時間，如車輛停止不動逾3分鐘，就以違規停車開罰。

火車站站前車輛違停造成通行動線大打結引民怨，警方祭出手段維護交通秩序，今年6月15日起展開科技大執法，迄今4個月共開出667件罰單，另逆向行駛也開出61件；不過，有民眾接朋友1天被開2張罰單，抱怨車站接送區的宣導根本不足，另也有民眾不滿汽車臨停超過時間就被開罰，違停嚴重的機車卻沒事，標準不一。

田姓市民說，實施科技大執法是很好的政策，但他認為周邊宣導不足，讓他載母親去火車站坐車及接送母親回家，就收到2張罰單，萬一有人接送行動不便的親友或是重要官員，那只能乖乖被罰，希望相關單位體恤民眾，設想一下更好的執法辦法。

另陳姓市民說，火車站是台東觀光的門面，但車子亂停的現象還是無法解決，目前4輪車輛只要在火車站前的下客區停車超過3分鐘，就被開單告發，但是2輪機車一樣停在下客區，超過時間就不會被罰，實在不懂到底執法標準為何不同。