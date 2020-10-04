影／中秋夜開硬皮鯊陽明山高速撞 警不排除公危送辦

台北市卓姓男子中秋節深夜開著要價百萬的SUBARU Impreza GC8（硬皮鯊）在馬槽橋頭高速過彎，卻失控自撞山壁，整個過程遭民眾錄影傳上臉書公開社團，網友嘲諷「療癒」，警方調查發現卓涉嫌飆車，將傳喚他到案，不排除用公共危險罪嫌送辦。

警方是本月2日凌晨0點獲報馬槽橋頭有自撞山壁事故，到場發現卓男（27歲）神情慌張，表示自行聯繫拖吊車就好，不須協助；依規定對他酒測，並無酒精反應。

警方抄錄他資料，返回派出所立刻啟動偵查，調閱附近監視器畫面，發現卓過彎方式不尋常，又在網上看到他的事故現場圖，將傳喚他到案，不排除依法送辦。

警方說，卓高速過彎撞山壁，好險沒波及在橋頭夜遊的賞景人車，否則後果不堪設想，未來也會在該處加強勤務，積極防制危險駕車，也會驅離違停在橋頭的人車。