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獨攀高山失蹤16天中央尖山發現遺體 空勤直升機今吊掛下山

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

登山示意圖／ingimage
登山示意圖／ingimage

一名男子上月獨攀高山後失聯，大批救難人員搜尋，昨天有山友空拍機找到男子遺體在俗稱死亡稜線的中央尖下方山壁，空勤總隊昨派直升機要救援，但山勢陡峭，救難人員無法降落作業，直升機今天早上再度載救難人員帶裝備上山，已將人員放在作業基地，準備將遺體帶到平坦地，以利吊掛下山。

據指出，王姓男子有豐畐登山經驗，上月16日他從思源啞口登山，19日在中央尖山以手機傳照片給家人後失聯，家人急焦在臉書協尋並報案，花蓮縣和台中市消防局連日動員上山搜尋，有山友說，在中央尖山看到有人背橘色背包，一人獨攀，疑似王姓山友；昨天有山友以空拍機搜尋，在中央尖山南壁現疑似王男遺體，地點在花蓮縣轄區。

空勤總隊昨派黑鷹直升機飛到高山確認是遺體，因地勢陡崝，直升機無法將救難人員吊掛下地面作業，先將救難人員放到救援基地，今天再載另一批救難人員上山，帶裝備以利作業，今天早上9點，直升機已將救難人員放到山區空地，救難人員目前正在作業中。

黑鷹直升機 山友 空拍機

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