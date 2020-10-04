獨攀高山失蹤16天中央尖山發現遺體 空勤直升機今吊掛下山

登山示意圖／ingimage

一名男子上月獨攀高山後失聯，大批救難人員搜尋，昨天有山友用空拍機找到男子遺體在俗稱死亡稜線的中央尖下方山壁，空勤總隊昨派直升機要救援，但山勢陡峭，救難人員無法降落作業，直升機今天早上再度載救難人員帶裝備上山，已將人員放在作業基地，準備將遺體帶到平坦地，以利吊掛下山。

據指出，王姓男子有豐畐登山經驗，上月16日他從思源啞口登山，19日在中央尖山以手機傳照片給家人後失聯，家人急焦在臉書協尋並報案，花蓮縣和台中市消防局連日動員上山搜尋，有山友說，在中央尖山看到有人背橘色背包，一人獨攀，疑似王姓山友；昨天有山友以空拍機搜尋，在中央尖山南壁現疑似王男遺體，地點在花蓮縣轄區。

空勤總隊昨派黑鷹直升機飛到高山確認是遺體，因地勢陡崝，直升機無法將救難人員吊掛下地面作業，先將救難人員放到救援基地，今天再載另一批救難人員上山，帶裝備以利作業，今天早上9點，直升機已將救難人員放到山區空地，救難人員目前正在作業中。