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影／機車未待轉穿雙白線左轉 廂型車反應不及撞上

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市袁姓男子昨天深夜11時許，騎車行經北區時，在需待轉的路口，直接欲從快車道左轉，穿越雙白線，導致開車的林姓男子閃避不及，直接撞上，台中市第二警分局交通分隊獲報到場，雙方都無酒精濃度，初步研判未依規定兩段式左轉、未注意車前是肇事原因，詳細的肇因，有待交大事故組後續調查。

據查，袁姓男子（25歲）昨天深夜11時許，騎車行經北區中清路、德化街口時，與直接左轉德化街，袁在接近路口時，直接從中間車道，左偏到內側車道，穿越雙白線後欲直接左轉，後方由林姓男子（41歲）駕駛的廂型車反應不及，直接迎面撞上袁的機車，袁也被撞倒在地面翻滾，全身擦挫傷，幸無生命危險。

台中市第二警分局交通分隊到場酒測，雙方都無酒精濃度，初判袁未依規定兩段式左轉、林未注意車前狀況是肇事原因，經調閱監視器後發現袁違規行為明確，將依法告發，開罰600元，詳細的肇事原因，有待後續交大事故組釐清。

第二警分局呼籲，行車應遵守交通規則，避免因僥倖心態造成其他用路人之危害。

台中市袁姓男子昨天騎車行經北區中清路、德化街時，未依規定兩段式左轉，導致直行的林姓男子開車撞上，林車的擋風玻璃破裂。圖／讀者提供
台中市袁姓男子昨天騎車行經北區中清路、德化街時，未依規定兩段式左轉，導致直行的林姓男子開車撞上，林車的擋風玻璃破裂。圖／讀者提供
台中市袁姓男子昨天騎車行經北區中清路、德化街時，未依規定兩段式左轉，導致直行的林姓男子開車撞上，袁機車倒在路口。圖／讀者提供
台中市袁姓男子昨天騎車行經北區中清路、德化街時，未依規定兩段式左轉，導致直行的林姓男子開車撞上，袁機車倒在路口。圖／讀者提供
台中市袁姓男子昨天騎車行經北區中清路、德化街時，未依規定兩段式左轉，導致直行的林姓男子開車撞上。圖／讀者提供
台中市袁姓男子昨天騎車行經北區中清路、德化街時，未依規定兩段式左轉，導致直行的林姓男子開車撞上。圖／讀者提供
台中市袁姓男子昨天騎車行經北區中清路、德化街時，未依規定兩段式左轉，導致直行的林姓男子開車撞上，監視器拍攝到碰撞瞬間。圖／讀者提供
台中市袁姓男子昨天騎車行經北區中清路、德化街時，未依規定兩段式左轉，導致直行的林姓男子開車撞上，監視器拍攝到碰撞瞬間。圖／讀者提供

台中市 車道 事故

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