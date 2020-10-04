高市小港聯結車與機車事故 騎士送醫不治

中央社 / 高雄3日電

高雄市今天下午近6時於小港區沿海二路、永光街口發生一起營業半聯結車與機車相撞的交通事故，24歲的呂姓騎士傷重送醫不治。

高市府日前宣示今年要努力降低全年A1（指造成人員當場或24小時內死亡案件）及整體死傷人數下降3%為目標，這是「絕對的命令和政策」，同時要求相關單位檢視交通工程及增加見警率，努力降低死傷人數。

不幸的是下午於小港區沿海二路、永光街口，64歲楊姓男子駕駛營業半聯結車，與24歲騎機車的呂姓男子發生交通事故。

警方指出，聯結車沿永光街東向西直行，至沿海二、永光街口左轉沿海二路往南行駛；機車沿沿海二路機車道南向北直行，至肇事地點，機車撞擊到半聯結車前車頭左後輪胎及拖板台左前車角，詳細情況待進一步調查釐清。

機車騎士傷重送小港醫院急救，聯結車駕駛酒測值為零，重機車騎士尚待醫院抽血檢測。小港醫院於晚上證實呂男送醫急救無效。

小港警分局呼籲民眾駕駛車輛行經路口應減速慢行，注意保持安全距離，注意行車安全，遇車禍現場應減速慢行，勿好奇逗留，並遵守現場員警指揮。

事故 機車騎士

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