影／居家清潔工趁上門打掃行竊 答應還錢又放失主鴿子

新北市黃姓男子今年9月中透過網路平台找居家清潔工陳姓女子打掃住家，黃妻事後發現陳女涉嫌偷走黃金跟勞力士金錶，陳女見東窗事發，騙稱母親往生要等安葬費用已典當拿不回來，允諾會出面還錢，卻一再放鴿子，黃男今天報警提告。

黃男妻子今天通過臉書社團「我是中和人」發文表示，透過網路平台找居家清潔工的39歲陳姓女子於今年9月21日打掃住家，前後約兩小時，沒想到卻引賊入室，趁其丈夫人在客廳，到更衣室偷走金飾跟亡母的遺物勞力士金錶，損失約70多萬元。

據了解，9月28日被害人發現手錶及金飾不見，因這段時間家中皆無陌生人出入，經詢問陳女坦承犯案，辯稱母親往生要等喪葬費，失主一度心存善良，要求陳女歸還手表，其餘可分期償還。

陳女原本答應10月1日出面償還，卻又騙稱記錯日子，數度變更見面時間，還騙說手表和金飾都已分別典當6萬元及12萬5000元，因已變賣拿不回來，一再晃點不出面。

被害人氣不過今天報警提告，並在臉書社團留言要網友注意要再受騙，沒想到陳女還打電話說她還要工作，求被害人刪文，更讓被害人傻眼。