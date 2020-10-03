快訊

白宮醫師：川普非常好 症狀逐漸改善

金曲31／拿下年度專輯獎！阿爆第3金入袋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／居家清潔工趁上門打掃行竊 答應還錢又放失主鴿子

聯合報 / 聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市黃姓男子今年9月中透過網路平台找居家清潔工陳姓女子打掃住家，黃妻事後發現陳女涉嫌偷走黃金跟勞力士金錶，陳女見東窗事發，騙稱母親往生要等安葬費用已典當拿不回來，允諾會出面還錢，卻一再放鴿子，黃男今天報警提告。

黃男妻子今天通過臉書社團「我是中和人」發文表示，透過網路平台找居家清潔工的39歲陳姓女子於今年9月21日打掃住家，前後約兩小時，沒想到卻引賊入室，趁其丈夫人在客廳，到更衣室偷走金飾跟亡母的遺物勞力士金錶，損失約70多萬元。

據了解，9月28日被害人發現手錶及金飾不見，因這段時間家中皆無陌生人出入，經詢問陳女坦承犯案，辯稱母親往生要等喪葬費，失主一度心存善良，要求陳女歸還手表，其餘可分期償還。

陳女原本答應10月1日出面償還，卻又騙稱記錯日子，數度變更見面時間，還騙說手表和金飾都已分別典當6萬元及12萬5000元，因已變賣拿不回來，一再晃點不出面。

被害人氣不過今天報警提告，並在臉書社團留言要網友注意要再受騙，沒想到陳女還打電話說她還要工作，求被害人刪文，更讓被害人傻眼。

中和警方表示已受理該件竊盜案，今天也通知涉嫌行竊的陳女到案說明，警詢後將依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。

居家清潔工陳姓女子今年9月底趁上門幫客戶打掃涉嫌行竊名表及金飾，通通拿去典當換現金，答應還錢又一再食言放失主鴿子。記者王長鼎／翻攝
居家清潔工陳姓女子今年9月底趁上門幫客戶打掃涉嫌行竊名表及金飾，通通拿去典當換現金，答應還錢又一再食言放失主鴿子。記者王長鼎／翻攝
居家清潔工陳姓女子今年9月底趁上門幫客戶打掃涉嫌行竊名表及金飾，通通拿去典當換現金，答應還錢又一再食言放失主鴿子。記者王長鼎／翻攝
居家清潔工陳姓女子今年9月底趁上門幫客戶打掃涉嫌行竊名表及金飾，通通拿去典當換現金，答應還錢又一再食言放失主鴿子。記者王長鼎／翻攝

竊盜 勞力士

延伸閱讀

吸毒母子檔成銀樓大盜 中秋節自備仿真金飾偷天換日

熱炒店老闆遭竊190萬現金、金飾 中秋節抓到人追回百萬

健身房日曬房牆壁吊掛針孔手表 色員工涉偷拍送辦

扒手偷萬元手機卻要求失主領回 一聽原因後都傻了

相關新聞

台東休旅車墬25公尺邊坡 一家四口1人受傷送醫

台東邱姓一家四口今天下午4點多開休旅車前往卑南鄉利嘉林道遊玩，途經海拔約1100公尺高的產業道路時，疑路面濕滑，加上道路...

影／醉男半夜持道具槍耍狠連開4槍 與家人吵架發洩情緒遭逮

新北市張姓男子今晨酒醉後涉嫌持道具槍在新店街頭連開4槍，警方獲報循線通知張男到案。據了解，張男昨天因與家人吵架，晚上參加...

外傘頂洲燈塔船長落海溺斃 檢察官相驗要勞安單位查明

嘉義縣58歲王姓船長昨天凌晨5點多，駕駛膠筏載4名工研院外包維修人員及1名船員，前往東石鄉外傘頂洲外海維修燈塔，疑因海況...

影／台南停業工廠鐵皮屋傳火警 研判飲水機釀禍

台南市安南區府安路五段205巷一停業工廠下午4時多傳出火警，工廠內鐵皮加蓋建物1樓有煙冒出，因該工廠位處巷尾，搶救不易，...

小兒子長得不像爸爸！ 男鑑定驚查「兒子變弟弟」怒斷父子關係

瞞的了一時，瞞不了一世！日前一名林姓男子越看越覺得小兒子的長相跟自己不像，懷疑妻子懷的兒子非自己親身骨肉，決定親子鑑定，沒想到一查不得了...

影／居家清潔工趁上門打掃行竊 答應還錢又放失主鴿子

新北市黃姓男子今年9月中透過網路平台找居家清潔工陳姓女子打掃住家，黃妻事後發現陳女涉嫌偷走黃金跟勞力士金錶，陳女見東窗事...

高雄泳客溺水 游泳池潛水區溺水昏迷送醫

高雄市三民區某游泳池今天下午發生泳客溺水事故，1名年輕男子游到潛水區疑嗆水，其他泳客發覺他在水中無動靜，立即告知救生人員...

影／安平觀夕平台碼頭膠筏起火 警方漏夜追緝3人到案

昨天凌晨2時多，台南一艘停泊在安平區觀夕平台內港碼頭的膠筏突然引燃，與有人施放焰火有關，因國慶焰火安平港、漁光島及觀夕平...

8旬婦買完菜忘了回家路 八德警護送4公里助返家

桃園市八德區1名8旬老婦昨獨自騎電動代步車到市場買菜，未料買完菜卻忘記自己身在何方也不記得回家路，巡邏員警接獲機車行通報...

無照少年疑精神不濟自撞鐵門肇逃 警鎖定對象通知說明

新北市三重區仁義街一間機車行張姓老闆今天上午9時許要開門營業時，發現鐵捲門遭到損毀，調閱監視畫面後才發現今天凌晨3時許一...

影／婦人碧潭跑步健身 隨身腰包放步道遭竊共三人遭殃

新北市鍾姓婦人今天早上前往新店區碧潭風景區跑步，將外套和隨身腰包放置在步道旁，運動後發現腰包內錢包已不見蹤影，內有證件、...

建置即時監控系統 台南六分局交通疏導如虎添翼

中秋連假，台南市警六分局轄區人車潮較平日來的多，交通仍然順暢，即使黃金海岸船屋等處賞月，或通往86快速道路車多，分局勤指...

熱門新聞

大逆轉？Youtuber曝加利口罩防病毒更勝實名制口罩

小兒子長得不像爸爸！ 男鑑定驚查「兒子變弟弟」怒斷父子關係

陸籍男子僅靠保麗龍中秋節飄到金門 聲稱就是想來台灣

遛柴犬慘遭2大黑狗狠咬濺血 女飼主斥：撕心裂肺快崩潰

為愛找小弟砸現代汽車三重店 北投店經理被逮懊悔不已

特斯拉九份違停堵死機車道 網：有錢就任性連縫都不留

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。