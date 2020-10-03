台東休旅車墬25公尺邊坡 一家四口1人受傷送醫

台東邱姓一家四口今天下午4點多開休旅車前往卑南鄉利嘉林道遊玩，途經海拔約1100公尺高的產業道路時，疑路面濕滑，加上道路狹窄，車輛突開出路面，墜落邊坡卡在25公尺樹叢，所幸一家四口命大，均自行脫困爬上路面，僅78歲母親腰部受傷送醫治療。

警消指出，下午4點多接獲勤務中心通報有車輛在卑南鄉利嘉林道墜落，遂出動特搜人員勤往救援，搜救人員5點多抵達現場時，邱姓一家四口已在產業道路上待援，初步檢視僅有78歲老人家腰部受傷，其餘3人無大礙，先將一家人用吉普車接運下山後，再由救護車將老人家送醫治療。

休旅車邱姓駕駛向警消表示，因為路面濕滑又窄小，他小心翼翼的開，但突然車子就往邊坡滑落下去，最後卡在樹叢中，還好大家都有繫安全帶，他先自行爬上路面打電話報案後，再爬下去協助妻女和母親，拉著草叢一路爬上來，等待救援。