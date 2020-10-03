影／醉男半夜持道具槍耍狠連開4槍 與家人吵架發洩情緒遭逮

新北市張姓男子今晨酒醉後涉嫌持道具槍在新店街頭連開4槍，警方獲報循線通知張男到案。據了解，張男昨天因與家人吵架，晚上參加友人烤肉聚會時又多喝了幾杯，友人開車送返家途中，疑為發洩情緒竟突然下車持道具槍對空連開4槍。警詢後違反社會秩序維護法移送台北地院簡易庭裁處。

新店警分局今天凌晨2時30分接獲民眾報案指稱，在新店區安民街有三輛汽車停在路中，車上有多人下車，其中有人連續開槍並丟擲疑似信號彈後，隨即開車離去。

警方迅速趕抵時已無人在場，僅在現場發現4顆道具槍彈殼但並無信號彈殘骸，調閱沿線路監視畫面，鎖定車號以車追人，今天中午找到開車的25歲陳姓男子，追查出涉嫌開槍的是30歲張姓男子，將張男等人通知到案。

據了解，張男因與家人爭吵，心情不佳，昨晚參加友人烤肉聚會後，因飲酒過量醉酒，張男等其他友人開車載張男返家，另久兩名友人耽心陳男一人照顧不來，各開一輛汽車跟在後方，但沒想到張男會在半路下車還掏出道具槍亂開，眾人見狀下車卻來不及攔阻。

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