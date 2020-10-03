高雄泳客溺水 游泳池潛水區溺水昏迷送醫

高雄市三民區某游泳池今天下午發生泳客溺水事故，1名年輕男子游到潛水區疑嗆水，其他泳客發覺他在水中無動靜，立即告知救生人員，將他拉上泳池，但男子已經昏迷。救生員趕緊為他做心肺復甦術，並向119求救，送到高雄榮總醫院急救，仍昏迷當中。溺水男子的身分及出事原因仍待調查。

這名年約25歲的男子今天疑獨自高雄市三民區民族一路某游泳池游泳，下午4點45分，其他泳客發現他在5公尺深的潛水區，身體無動靜，馬上向救生員反映，救生員立即跳下水，把他拉上游泳池，發現他無呼吸心跳，趕緊為他做CPR，才恢復氣息。

消防局據報，救護車趕去將溺水男子送醫，但1小時後仍昏迷當中，因沒其他泳客認識他，身分待查。