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高雄泳客溺水 游泳池潛水區溺水昏迷送醫
高雄市三民區某游泳池今天下午發生泳客溺水事故，1名年輕男子游到潛水區疑嗆水，其他泳客發覺他在水中無動靜，立即告知救生人員，將他拉上泳池，但男子已經昏迷。救生員趕緊為他做心肺復甦術，並向119求救，送到高雄榮總醫院急救，仍昏迷當中。溺水男子的身分及出事原因仍待調查。
這名年約25歲的男子今天疑獨自高雄市三民區民族一路某游泳池游泳，下午4點45分，其他泳客發現他在5公尺深的潛水區，身體無動靜，馬上向救生員反映，救生員立即跳下水，把他拉上游泳池，發現他無呼吸心跳，趕緊為他做CPR，才恢復氣息。
消防局據報，救護車趕去將溺水男子送醫，但1小時後仍昏迷當中，因沒其他泳客認識他，身分待查。
據了解，這家游泳池除了有大型游泳池、兒童戲水區，另有潛水俱樂部練習潛水的5公尺深多功能教學水道，並設告示勸導泳客勿入潛水道，這名男子可能游到潛水區嗆水而在水下昏迷，確實原因仍待調查。
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