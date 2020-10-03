影／安平觀夕平台碼頭膠筏起火 警方漏夜追緝3人到案

昨天凌晨2時多，台南一艘停泊在安平區觀夕平台內港碼頭的膠筏突然引燃，與有人施放焰火有關，因國慶焰火安平港、漁光島及觀夕平台已列管制區，目前焰火及設備已陸續進駐，引發高度重視，台南市警四分局成立專案小組漏夜查緝，今天下午通知吳姓男子等4人到案說明，吳依失火罪送辦外，吳及侯姓、陳姓等3人則違反漁港法，移請農業局裁罰。

警方指出，昨天凌晨接獲報案，安平漁港內有一膠筏失火，經同仁前往現場配合消防人員撲滅火勢，船體受損無法行駛，並組成專案小組釐清火災發生原因，市刑大也派員協助。

經專案小組聯繫漁港所及安平漁港安檢所人員，配合調閱周邊監視器影像畫面，發現案發時有一銀色轎車，在膠筏起火後隨即駛離現場，形跡可疑，今天下午通知21歲陳姓駕駛人前來說明。

警方調查後發現，陳當時與27歲同姓男子、19歲侯姓男子及22歲吳姓男子共計4人，當晚在觀夕平台聊天，並在膠筏邊人行道上施放煙火。

陳等人表示，有燃放沖天炮及火樹銀花，但無朝船發射，並在發現船起火後，立即撥打119通知消防人員前來撲滅。然而，監視器畫面顯示，案發時膠筏周邊有民眾施放煙火，並有一發煙火射入膠筏後，隨即引發火勢。

最後，吳坦承在膠筏邊施放煙火，依違反刑法失火罪移請臺南地檢署偵辦，另吳、侯及27歲陳等3人承認在管制區施放煙火，依違反漁港法第18條移請市府農業局裁罰。