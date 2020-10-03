外傘頂洲燈塔船長落海溺斃 檢察官相驗要勞安單位查明

嘉義縣58歲王姓船長昨天凌晨5點多，駕駛膠筏載4名工研院外包維修人員及1名船員，前往東石鄉外傘頂洲外海維修燈塔，疑因海況不佳翻船，船上6人均落水，船員及3名維修人員自行爬上燈塔待救援，另名維修人員被救起，王姓船長不幸罹難；嘉義地檢署檢察官上午帶法醫，到王姓船長東石鄉住家相驗遺體。

王姓船長被尋獲時已無生命跡象，身上未穿救生衣，死因為生前落海溺斃，家屬要求查明海上作業 是否有疏失，檢方說，船長落海溺斃是否雇用單位海上作業勞工安全有疏失，已指示管轄的勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心查明。

布袋海巡隊指出，4人落海後攀爬塔燈基座，巡防艇順利救起；另有2人落海往北漂流，其中1人被空總隊直升機吊掛救回，搜救人員發現第6名落水者，救起時無生命跡象，死者是駕膠筏的王姓船長，翻覆時，工人穿救生衣都得救，王姓船長身上並沒有救生衣。

王姓船長是東石鄉塭港村人，當地觀光漁船筏業者說，罹難的王姓船長，從少年時代就討海為生，成為老練船長，大半輩子討海為生，不管養蚵、載觀光客，駕膠筏技術及對海域環境，都很熟練，發生翻船罹難意外，大家都很意外。