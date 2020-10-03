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8旬婦買完菜忘了回家路 八德警護送4公里助返家

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導

桃園市八德區1名8旬老婦昨獨自騎電動代步車到市場買菜，未料買完菜卻忘記自己身在何方也不記得回家路，巡邏員警接獲機車行通報趕往耐心詢問並運用M-police查驗身分，確認是家住4公里外的徐姓老婦，員警擔心老婦獨自騎車返家有危險，開啟巡邏車警示燈全程護送，老婦踏入家門看到熟悉的老伴面孔展露笑顏，也感謝警方協助。

八德警方指出，大安派出所巡邏警員許喻庭、黃柏鈞昨天下午1點多接獲東勇街機車行老闆通報，原來有1名騎著電動代步車的老婦人因電動代步車電量不足來求助，但充完電想回家卻記不起來回家的路與方向，疑有重聽、失智傾向，希望警方到場協助。

經巡邏員警耐心聆聽詢問，先得知老婦家中還有一名更高齡的丈夫，接著再持續拼湊零碎資訊，並使用M-police警用行動電腦人臉辨識系統查驗，幾經波折終於確認老婦身分是住在建國路400多號的徐姓老婦人，徐姓老婦才依稀想起回家的路，還嚷嚷著要趕快騎車回家顧老伴，由於菜市場距離住家有4公里遠，員警安撫老婦並陪伴同行。

許喻庭、黃柏鈞2人請機車行老闆確認該電動車電量充足，並告知老婦會安全陪伴返家並指引住家的方向，接著開啟巡邏警示燈以警車全程在後護送，員警說，徐婦途中還頻頻停下詢問「自己現在在哪？」一直到看見老伴在家看著電視，才終於展開笑顏。

八德警方指出，昨天護送老婦返家後，已叮囑老婦之後外出，務必攜帶相關可證明身分之文件再出門，並呼籲大眾若家中長者如精神狀況不佳，應盡量避免其獨自待在家中或外出，可通知里長或警方提供適當協助，鄰居間也可多加關懷，建立良好的互動關係，減少走失狀況的發生，如有需要協助可撥打110或向鄰近派出所請求幫忙。

徐姓老婦昨天到市場買菜後忘了回家的路，員警一路護送她返家。圖／八德警方提供
徐姓老婦昨天到市場買菜後忘了回家的路，員警一路護送她返家。圖／八德警方提供
徐姓老婦昨天到市場買菜後忘了回家的路，員警一路護送她返家。圖／八德警方提供
徐姓老婦昨天到市場買菜後忘了回家的路，員警一路護送她返家。圖／八德警方提供

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