小兒子長得不像爸爸！ 男鑑定驚查「兒子變弟弟」怒斷父子關係

日前一名林姓男子越看越覺得小兒子的長相跟自己不像，親子鑑定後發現小兒子竟然是阿公與妻子所生。示意圖／ingimage 瞞的了一時，瞞不了一世！日前一名林姓男子越看越覺得小兒子的長相跟自己不像，懷疑妻子懷的兒子非自己親身骨肉，決定親子鑑定，沒想到一查不得了，小兒子竟然是妻子與公公所生，讓林男氣的告上法院，訴請離婚。

根據「自由時報」報導，林男與妻子膝下共有3名孩子，但小兒子長到國小後，跟兩位哥哥的長相越來越不相似，索性帶3個孩子去做親子鑑定，沒想到鑑定結果出來後，小兒子的父親竟然就是林男的爸爸，瞬間自己的小兒子變成了自己的弟弟，讓林男大感崩潰，憤怒之下，詢問妻子，妻子才坦承是被同住一個屋簷下的公公性侵懷孕，為了保住婚姻才沒有說出真相。

雖然林男妻子表示是遭公公性侵，但林男父親卻否認性侵一事，林男也無法接受「兒子變弟弟」的難堪事實，決定訴請離婚，更無法原諒自己父親的所作所為，決定斷絕父子關係。

新聞曝光後，許多網友都認為這樣誇張的事情就像古代會出現的劇情，甚至舉例根紅樓夢的角色秦可卿有幾分相似，紛紛表示「 紅樓夢也演過了，秦可卿就是這樣死的」、「從古至今可能大家族裡面都有類似情節」、「人生悲劇，莫此為甚」、「亂倫悲劇、小孩可憐」。