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無照少年疑精神不濟自撞鐵門肇逃 警鎖定對象通知說明
新北市三重區仁義街一間機車行張姓老闆今天上午9時許要開門營業時，發現鐵捲門遭到損毀，調閱監視畫面後才發現今天凌晨3時許一輛機車衝撞鐵捲門，張姓老闆隨即前往派出所報警並Po網，警方表示，目前已依車牌鎖定對象，待騎士到案說明後將依法處置。
無辜被撞的店家表示，由於撞擊力道不小，店內「營業工具升降機、內部裝潢都損壞，內側門也損壞，店內擺設新車也遭撞毀，導致店內無法營業！損失慘重」，已經報警。
據悉，肇事者疑似是15歲的張姓少年今天凌晨3時許騎著父親的機車經過時，疑因精神不濟自撞路邊鐵捲門後逃逸，目前已透過車牌通知張父，張父則表示兒子不知跑哪去了，待兒子返家會帶他前往派出所製作筆錄，協助警方釐清案情。
警方表示，由於張姓少年疑似無照駕駛，且車禍後未留下處理，將依道交處罰條例第62條、第21條，開出處新台幣7千元以上、1萬5千元以下的罰鍰。
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