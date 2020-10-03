男子疑扔毒骨頭餵食 狗扯斷鐵鍊痛苦死在馬路上

雲林縣古坑鄉黃姓男子疑涉嫌拿沾有農藥的骨頭餵食鄰居的狗，造成狗扯斷脖子的鐵鍊，痛苦死在馬路上，黃男疑毒狗行為被監視器拍下，他昨天到案坦承犯行，將被依違反動保法偵辦。

警方表示，透過狗主人提供的監視器畫面，疑涉嫌毒狗的黃姓男子，就住在附近，1日他騎機車停在馬路上，並向小狗的方向丟了一包東西，小狗聞了一下就吃，黃男隨即騎機車離開。

過了幾分鐘後，畫面中的小狗開始痛苦掙扎、四處亂竄，還用力扯斷牠脖子上的鐵鍊，奔向馬路，好像在求救一樣，最後一動也不動死在馬路上。

黃男疑涉嫌以沾有農藥的骨頭餵狗過程，被狗主人住家的監視器拍到，狗主人不捨小狗無緣無故疑被毒死，便報警處理；黃男昨天到案說明，坦承犯行。

雲林縣動植物防疫所長廖培志今天表示，黃男疑涉嫌毒狗行為，被監視器清楚拍下，初步認定已違反動物保護法，可處2年以下有期徒刑、併科新台幣20萬至200萬元罰金，防疫所將於5日訪談黃男，並將餵狗的物品送驗，全案將函送雲林地檢署偵辦。