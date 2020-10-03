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建置即時監控系統 台南六分局交通疏導如虎添翼

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

中秋連假，台南市警六分局轄區人車潮較平日來的多，交通仍然順暢，即使黃金海岸船屋等處賞月，或通往86快速道路車多，分局勤指中心都能即時掌握路況，調派員警到場交通疏導，歸功於剛啟用的即時監控系統。警方指出，可同步監看轄內27個道路路況，並依交通治安脈動，隨時轉換監看其他路口，對即將到來的國慶焰火等勤務調度更是如虎添翼。

「善用科技，就能節省警力，而且事半功倍」分局長陳錦文說，即時監控系統結合google-map的車流熱區顯示、27支路口監視器同步鏡頭，16支駐地監視器。坐在勤務中心的值勤人員，一眼就能掌握轄區全貌，不但節省行政作業時間，建立更快速經濟的指揮模式、優化指揮調度能量，迅速排除各種突發狀況。

除在中秋連假已發揮功效，尤其國慶焰火活動，在南區有1個副舞臺區，7個觀焰區，2個接駁站、近3公里的行人徒步區，屆時會湧入大量人車潮，他說，勤指中心即時監控系統揭牌上路，無疑是援兵就位、如虎添翼。

警六分局勤指中心甫建置即時監控系統，由大台南警察之友會及台南市警察之友會捐贈，揭牌啟用後，對轄區治安、交通助益良多。

警方指出，勤務指揮中心是警分局的中樞神經，勤務指揮中心功能健全，就能「運籌帷幄之中、決勝千里之外」，充分掌握各重要路口路況，將線上寶貴警力資源快速派至刀口上，以因應瞬息萬變的交通、治安需求。勤指中心就曾靠著指揮調度、攔截圍捕、同步號控，將行竊多處的刮刮樂大盜、駕駛贓車現行犯逼入無處可逃的窘境，嫌犯最後只得棄車就逮，讓警方甕中捉鱉。

警六分局勤指中心甫建置即時監控系統，由大台南警察之友會及台南市警察之友會捐贈，揭牌啟用後，對轄區治安、交通助益良多。記者邵心杰／翻攝
警六分局勤指中心甫建置即時監控系統，由大台南警察之友會及台南市警察之友會捐贈，揭牌啟用後，對轄區治安、交通助益良多。記者邵心杰／翻攝
台南市警六分局勤務中心即時監控系統，結合google-map的車流熱區顯示、27支路口監視器同步鏡頭，16支駐地監視器，讓值勤人員全盤掌握轄區狀況。記者邵心杰／翻攝
台南市警六分局勤務中心即時監控系統，結合google-map的車流熱區顯示、27支路口監視器同步鏡頭，16支駐地監視器，讓值勤人員全盤掌握轄區狀況。記者邵心杰／翻攝

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