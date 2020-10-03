建置即時監控系統 台南六分局交通疏導如虎添翼

中秋連假，台南市警六分局轄區人車潮較平日來的多，交通仍然順暢，即使黃金海岸船屋等處賞月，或通往86快速道路車多，分局勤指中心都能即時掌握路況，調派員警到場交通疏導，歸功於剛啟用的即時監控系統。警方指出，可同步監看轄內27個道路路況，並依交通治安脈動，隨時轉換監看其他路口，對即將到來的國慶焰火等勤務調度更是如虎添翼。

「善用科技，就能節省警力，而且事半功倍」分局長陳錦文說，即時監控系統結合google-map的車流熱區顯示、27支路口監視器同步鏡頭，16支駐地監視器。坐在勤務中心的值勤人員，一眼就能掌握轄區全貌，不但節省行政作業時間，建立更快速經濟的指揮模式、優化指揮調度能量，迅速排除各種突發狀況。

除在中秋連假已發揮功效，尤其國慶焰火活動，在南區有1個副舞臺區，7個觀焰區，2個接駁站、近3公里的行人徒步區，屆時會湧入大量人車潮，他說，勤指中心即時監控系統揭牌上路，無疑是援兵就位、如虎添翼。

警六分局勤指中心甫建置即時監控系統，由大台南警察之友會及台南市警察之友會捐贈，揭牌啟用後，對轄區治安、交通助益良多。