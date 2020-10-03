影／台中港三井親水碼頭女子落海 消防沉8米深海底救人

一名女子昨晚在台中港三井親水碼頭落海，台中港務消防隊獲報後趕抵現場，消防人員沉入8公尺深海底，並利用救災車輛附設吊臂救援，花了20多分鐘將落海女子救起，但女子救起時已經昏迷，經消防人員施以CPR搶救，逐漸恢復心跳、脈搏送醫，落海原因仍待警方調查釐清。

昨晚7時50分，台中港務警察總隊中突堤中隊獲報，指稱三井親水碼頭有一名女子欲跳海，警方獲報後趕到場，先了解初步狀況，並指示現場2名保全留意女子狀態，但不到1分鐘女子已跳海。

台中港務消防隊2分鐘後趕抵現場， 2名消防人員跳海救護，花了約20分鐘，於8公尺深的海中找到女子，並利用救災車輛附設吊臂將女子吊掛上岸，但女子上岸後已經昏迷，施以CPR急救，恢復心跳、脈搏，送往梧棲童綜合搶救。